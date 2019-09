Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio i democratici puntano votare l’impeachment di Trump per la fine di novembre secondo indiscrezioni riportate dalla cn3mn tanto il capo dello staff della Casa Bianca il presidente americano sarebbe il fatto di frustrato dalla sua mancanza di strategia dopo la pubblicazione della telefonata con blejski la prima testa nell’ucraina Gate però già caduta si è dimesso inviato speciale Walker domani il Consiglio dei Ministri per l’aggiornamento del deck ma ancora rebus manovra l’asticella del deficit Varia tra 21 e 22 percento tra 11 e 12 miliardi di flessibilità dall’Unione Europea il governo punta a raccogliere risorse nei ritocchi alle aliquote IVA o da una stretta sugli sconti fiscale allarme dazi America intanto sui prodotti europei potrebbero colpire per 7 miliardell’auto all’agroalimentare teniamo argomento oggi la Chiesa Cattolica celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato alle 10:30 messa di Papa Francesco in piazza San Pietro Alle 12 ti ribalto un barcone con oltre 50 migranti davanti alla Libia trovati il 7 profughi marocchini morti a Nordest di Casablanca ieri sera avvistato un barchino al largo di Lampedusa tragedia dopo la discoteca nel chierese un’auto con a bordo quattro ragazzi tra 21-29 di uscita di strada si è ribaltata e si è schiantata contro un albero a Vigarano Mainarda tre giovani sono morti mentre il guidatore rimasto ferito in modo non grave degli esami messo un tasso alcolemico molto superiore ai limiti di legge che ora indagato per omicidio stradale plurimo Portami di anticipi della sesta di serie A vince 3 a 1 in casa della Samp e resta in vetta più due sulla Juve che batte 20 la spalla Torino terza l’Atalanta che vince 41 a Reggio con la Sassuolo oggi c’è il Napoli Brescia 12:30 Lazio GenoaRoma Udinese Bologna alle 15 Cagliari Verona alle 18 Milan Fiorentina 20:45 domani con Parma Torino e oggi esco oggi si corre il Gran Premio di Formula 1 di Russia quarta fila e stessa intenzione per la Ferrari di Leclerc che guarda così schumi e fangio il monegasco ha preceduto in qualifica abito nel compagno di scuderia Vettel per l’atletica proseguono oggi mondiali in Qatar ieri tortu Settimo le 100 m con loro a Coleman ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa