Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla Grazie Francesco Vitale in studio i democratici. non votare l’impeachment di Donald Trump per la fine di novembre secondo indiscrezioni riportate dalla CNN Travel il capo dello staff della Casa Bianca mulani il presidente americano sarebbe Infatti frustrato dalla sua mancanza di strategia dopo la pubblicazione della telefonata con zielinski È scandaloso quello che democratici stanno facendo vero la truffa delle impeachment retwitta Trump accusando di non far nulla sul fronte delle Armi delle Infrastrutture domani le consiglio dei ministri per l’aggiornamento del telefono ancora rebus manovra l’asticella del vertice dell’area tra 2,1 e 2,2 % tra 11 miliardi di che sibilità dall’Unione Europea il governo punta a raccogliere risorse da ritocchi aliquote IVA o da una stretta sugli sconti fiscali allarme dazi Stati Uniti intanto sui prodotti europei potrebbero colpire7 miliardi dall’auto all’agroalimentare 3 Mini sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa dove sono approdati complessivamente 80 migranti ieri sera due piccole imbarcazioni ciascuno con 25 persone a bordo sono stati intercettati a poca distanza dall’isola delle motovedette della capitaneria di porto della Guardia di Finanza tutti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza o foto dell’isola Dove vi erano solamente una 15 di extracomunitari altri 30 tunisini sono stati bloccati all’alba di questa mattina a Cala Palme dopo essere riusciti ad approdare direttamente sulla spiaggia con un barchino anche loro sono stati trasferiti allo sport dove adesso sono ospitati oltre un centinaio di migranti e almeno 36 persone sono morte e altrettante rimaste ferite nella collisione tra un autobus un camion su una superstrada della provincia cinese dello jiangsu il muscolo a bordo 69 persone invaso l’altra corsia colpito il cambio in cui viaggiavano 3 persone nella città di La causa sarebbe stata una gomma a terra Deluxe 9 IperItalo ore 7 gli austriaci sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento il voto anticipato si era reso necessario la scorsa primavera dopo la fiducia al Governo corso per lo scandalo ibiza-gate che aveva travolto il partner collezione fw il paese nel frattempo è stato guidato dal governo tecnico della ex presidente della Corte Costituzionale Brigitte verlaine di operazioni di voto terminano alle ore 17 In alcune zone rurali anche molto prima il record assoluto di voto veloce aspetta a intero mbak Nel paesino tra le montagne del Tirolo con i suoi 60 elettori alle urne restano aperti per appena 90 minuti tragedia dopo la discoteca mi Ferraresi un’auto con a bordo quattro ragazzi tra 21-29 anni uscita di strada si è ribaltato e si è schiantata contro un albero a Vigarano Mainarda tre giovani sono mentre il guidatore è rimasto ferito in modo non grave Dagli esami emerso un tasso alcolemico molto superiore ai limiti di legge ed è indagato per omicidio stradale plurimo la pagina sportivaanticipi della sesta giornata di Serie A L’Inter vince 3 a 1 in casa della Samp e resta in vetta più due sulla Juve che batte 20 la spalla Torino terza La Paranza che vince 41 a Reggio col Sassuolo oggi c’è il Napoli Brescia 12:30 Lazio Genoa Lecce Roma Udinese Bologna alle 15 Cagliari Verona alle 18 Milan Fiorentina 20:45 Domani si gioca con parma-torino associ oggi il Gran Premio di Formula 1 di Russia quarta stagione per la Ferrari di Leclerc eguaglia così schumi fangio il monegasco ha preceduto in qualifica Milton è il compagno di scuderia per l’atletica proseguono oggi mondiali a Doha in Qatar VII 200 m con loro a Coleman E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa