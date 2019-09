Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio parliamo di immigrazione tre sbarchi in poche ore a Lampedusa sono approvate complessivamente 80 migranti ieri sera due piccoli azioni ciascuna con 25 persone a bordo sono stato intercettato a poca distanza dall’isola dalle motovedette della capitaneria di porto e della Guardia di Finanza tutti sono stati accompagnati al centro di accoglienza hotspot dell’isola Dove vi erano solamente una quindicina di extracomunitari altri 30 tunisini sono stati bloccati all’alba di questa mattina a Cala Palme dopo essere riusciti ad approdare direttamente sulla spiaggia con un barchino anche loro sono stati trasferiti all’hotspot dove adesso sono ospitati oltre un centinaio di migranti ad Hong Kong nuovadi scontri tra attivisti Pro democrazie polizia nel quartiere dello shopping della città gli agenti hanno usato i lacrimogeni Arc Road della nel XVII weekend di proteste antigovernative alla stazione della metropolitana di Wan c’hai centinaia di manifestanti vestiti di nero con maschere caschi hanno costruito barriere con cestini dell’immondizia canne di bambù per resistere agli assalti della polizia la governatrice carilah guiderà domani una delegazione di Hong Kong in missione a Pechino per la partecipazione all’attività celebrative del primo in vista dei 70 anni della fondazione della Repubblica Popolare Cinese i democratici statunitensi puntano a votare l’impeachment di Donald Trump per la fine di novembre secondo indiscrezioni riportate dalla CNN tre ma intanto il capo dello staff della Casa Bianca malvani il presidente statunitense sarebbe Infatti frustrato dalla sua bancadi strategia dopo la pubblicazione della telefonata con zelenskij È scandaloso quello che democratici stanno facendo però la truffa delle impeachment Twitter Trump accusando i democratici di non far nulla sul fronte delle armi e delle Infrastrutture Sporting chiusura calcio e Serie A dopo la vittoria per 3 a 1 di ieri sera dell’Inter sulla Sampdoria che permette nerazzurri di mantenere la testa della classifica con la Juventus che tallona dopo la vittoria per 2-0 sulla Spal e dopo il poker del l’Atalanta 4 a 1 contro il Sassuolo Il Napoli ha battuto il Brescia Oggi alle 12:30 per 2 a 1 in campo Lazio Genoa Lecce Roma e Udinese Bologna alle 18 cagliari-verona poi questa sera Milan Fiorentina domani si chiude con Torino è tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa