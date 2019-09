Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Confcommercio respinge l’ipotesi di aliquote differenziate o aumenti dell’IVA ti sembra attivata delineando uno scambio compensativo tra più IVA e meno cuneo fiscale non è quel che occorre crescita zero e venti di recessione richiedono una riduzione netta della pressione fiscale complessiva dicono e poi a chi gioverebbe visto che nel cambio tra più imposte indirette meno imposte dirette a pagare di più sarebbero i livelli di reddito più bassi sottolinea l’Associazione dei commercianti l’ultima cosa da fare mi sembra obbligare tutti Ho davvero una carta di credito A meno che non si vogliano aiutare le solite banche lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al suo arrivo al villaggio Coldiretti a Bologna a proposito della manovra del governo penalizzare Chi paga Indeedcon tante quindi aumenti dell’IVA e tasse sul denaro contante sono le due cose che non permetteremo ha detto Salvini aggiungendo sulle pensioni stop a quota 100 non escono dal Parlamento ha detto l’ex Ministro dell’Interno ancora sbarchi da tre imbarcazioni in poche ore sono aggiunti in Italia complessivamente 80 migranti ieri sera due piccole imbarcazioni con 25 persone a bordo sono state intercettate a poca distanza dal isola di Lampedusa tutti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza hotspot dell’isola altri 30 tunisini sono stati bloccati alla di questa mattina a Cala Palme dopo essere riusciti ad approdare direttamente sulla spiaggia con un barchino dobbiamo avere un’attenzione particolare verso i forestieri così il Papa nella messa per la giornata del migrante bisogna restaurare la loro umanità assieme alla nostra senza escludere nessuno non si può essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà ha detto il ponteficeVabbè domenica di scontri ad Hong Kong tratti visti però democrazia polizia nel quartiere dello shopping della città gli agenti hanno usato i lacrimogeni a Dark Hall Road all’admiral di nel 17esimo weekend di proteste antigovernative in vista dei 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese le forze dell’ordine hanno messo in campo le Unità speciali Raptor in risposta continuo lancio di oggetti e dei tentativi Demi dimostranti per scavalcare barriere erette a difesa dei palazzi governative del parlamento numerosi gli arresti è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

