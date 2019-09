Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Papa Francesco è tornato a parlare di immigrazione l’ho fatto nel giorno della messa per la giornata del migrante avere un’attenzione particolare verso i forestieri ha detto il pontefice bisogna restaurare la loro umanità assieme alla nostra senza escludere nessuno non si può essere indifferenti di fronte al dramma vecchie delle nuove povertà ha detto il pontefice bisogna essere solidali non assecondare le ingiustizie l’empietà sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della CEI Intanto ieri sera è questa mattina tre sbarchi 80 persone in tutto sono aggiunta l’isola di Lampedusa 2 imbarcazione sono state intercettate a poca distanza dall’isola una terzariuscita ad arrivare fino a Cala Palme tutti I migranti sono stati accompagnati nei centri di accoglienza hotspot dell’isola in merito alla prossima legge di bilancio e alla manovra fiscale di Carmine Confcommercio che respinge l’ipotesi di aliquote differenziate o aumenti dell’IVA ci sembra si vada delineando uno scambio compensativo tra più IVA in meno cuneo fiscale non è quel che occorre crescita 023 cessione Chiedono una riduzione netta della pressione fiscale complessiva hanno detto da Confcommercio sulla manovra l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini si pone in contrasto alla proposta di obbligare tutti e avere una carta di credito penalizzando Chi paga in denaro contante aumenti dell’IVA e tasse sul denaro contante sono le due cose che non permetteremo ha detto Salvini ad Hong Kong ci sono stati ancora scontri a Dark Hall Road all’admiral nel XVII weekend di proteste antigovernative in vista dei 70 anni dellafine della Repubblica Popolare Cinese scontri tra attivisti Pro democrazia e polizia nel quartiere dello shopping della città numerosi gli arresti a meno 36 persone morte altrettante sono rimaste ferite nella collisione tra un autobus ed un camion sulla superstrada della provincia orientale cinese dello Yemen su il bus con a bordo 69 persone invaso l’altra corsia colpito camion su cui viaggiavano 3 persone la causa sarebbe stata una gomma a terra del bus 9 i feriti gravi in Egitto invece è stato arrestato uno dei principali attivisti della Primavera araba alla Abdel Fatah in libertà vigilata dopo aver scontato in carcere una condanna a cinque anni il regime giudiziaria cui raffineria sottoposto obbligava a trascorrere la notte in una stazione di Sia ad Ibiza poi era libero di andare a casa ma non l’avrebbero lasciato uscire secondo il centro egiziano per i diritti economici e sociali nel paese Tra il 20 e il 28 settembre sono state arrestate oltrepersone è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

