Ultime Notizie Roma del 29-09-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e martedì 29 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio escono oggi in Gazzetta Ufficiale le date del concorso straordinario indetto dal Ministero dell’Istruzione per diventare docente di ruolo nelle scuole secondarie si partirà il 22 ottobre presentate oltre 64500 per 32000 posti indicati i piedi critici su modalità e tempistica delle selezioni nuovi contagi da coronavirus in calo in Italia altri 1494 rilevati in un giorno a fronte di 51000 tamponi uno studio mostra come il vaccino antinfluenzale possa aiutare anche contro il codice ma scarseggiano le scorte nel mondo i decessi legati al coronavirus hanno intanto superato quota un milione a fronte di oltre 33,26 milioni di contatti e il ventunenne studente di scienze infermieristiche Antonio De Marco il presunto omicida dell’arbitro Daniele De Santis della fidanzata Eleonora manca il giovane è stato fermato ieri sera il Lecce era stato coi Poohil PM parla di fortissima premeditazione ma non è chiara ancora il movente le giovani investite a Roma ha chiesti 5 anni per Genovesi allerta gialla per il tempo oggi in Campania Calabria Puglia e Sicilia ieri colpito in particolare Toscana in Campania specialmente le aree tra Salerno e Avellino Sarno sono state evacuate circa 250 persone causa di smottamenti che hanno portato a Valle fango per oggi previsto soleggiato Al Nord e al centro residui fenomeni al sud 26 militari Armeni sono morti ieri sera in scontri con le forze della del dai Gian nel auto proclamata Repubblica nagorno-karabakh erdogan si schiera con Bacco Putin con ere Vanna Bielorussia oggi Macron incontra leader d’opposizione ticano Sky a Israele Netanyahu interviene oggi all’ultimo giorno dell’assemblea generale di una nuova ondata di contagi di coronavirus fa tremare la serie A di calcio ieri sono stati trovati positivi otto giocatori sei membri dello staff del Genoa che due giorni fa ha giocato contro il Napoli oggi Componi per tutta la squadra di Gattusodeve affrontare la Juventus nella terza giornata di campionato Bologna Parma finisce 41 nel posticipo della seconda ed è tutto buon proseguimento di ascolto

