Ultime Notizie Roma del 29-09-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale scuola Oggi le date bene ritornate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e sono oggi in Gazzetta ufficiali le date del concorso straordinario in vetro dal Ministero dell’Istruzione per diventare docente di ruolo nelle scuole secondarie si partirà il 22 ottobre presentate oltre 64500 domande per 32000 posti sindacati di critici su modalità e tempistica delle selezioni nuovi contagi da coronavirus in calo in Italia al 3494 rilevati in un giorno a fronte di 51.000 uno studio mostra come il vaccino antinfluenzale posso aiutare anche contro il covid maschera Seggiano le scorte nel mondo i decessi legati al coronavirus hanno intanto superato foto milione fronte di oltre 33,26 milioni di contagi è il 21enne studente di scienze infermieristiche Antonio De Marco il presunto omicida dell’arbitro Daniele De Santis della fidanzata Eleonora Manta il giovane è stato fermato ieri sera a Lecce era stato coinquilino delle vipBM parla di fortissima premeditazione ma non è chiaro ancora il movente le giovani investite a Roma ha chiesti 5 anni per genovese allerta gialla per il maltempo oggi in Campania Calabria Puglia e Sicilia ieri colpito in particolare Toscana e Campania specialmente le arie tra Salerno e Avellino A Sarno sono state evacuate circa 250 persone a causa di smottamenti che hanno portato a Valle fango e detriti per oggi previsto su al nord del centro residui fenomeni al sud la cronaca è il mondo intorno a noi il commento di Giulio bacosi giurista ex magistrato presidente democrazia nelle regole nel primo secolo dopo Cristo è Plutarco a tracciare la biografia a confronto dei più famosi personaggi della classicità greco-romana sono le celeberrime vite parallele come quella di Alessandro Magno da un lato e di Caio Giulio Cesare dall’altro tornano alla mente in queste ore in cui si legge sui quotidiani nazionali che un noto presidente di una del paninopotenza globale avrebbe pagato meno tasse del dovuto sempre naturalmente che ciò sia accertato e ad un tempo che un giovane sottufficiale della Guardia Costiera italiana ha perso la vita per salvare dai marosi in tempesta due concittadini in difficoltà più giovane di lui non è tanto interessante sapere se i salvati di Milazzo siamo stati a Monte forse si troppo in crude o sei presunto evasore illustre statunitense conoscessi o meno con precisione dato l’altro incarico forse no in modo in cui taluni tecnici di fiducia gli hanno gestito le dichiarazioni fiscali più interessante ci pare piuttosto ricordare che in Italia quello di contribuire alla spesa pubblica in ragione della propria Capacità contributiva e dunque di pagare le imposte è un preciso dovere di solidarietà economica ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione un dovere che è uno di quelli inderogabili di solidarietà col PD all’articolo 2carta e che Aurelio Visalli ha avuto il coraggio di inverare apprezzo della sua vita concependo il proprio lavoro come servizio ai concittadini E per giunta senza badare troppo alla riconoscenza È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa