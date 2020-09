Ultime Notizie Roma del 29-09-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano cronaca in primo piano una violenza senza pietà con colpi puntini inferti malgrado le invocazioni delle due vittime è descritta nel provvedimento di fermo a carico dello studente 21enne Antonio De Marco ha confessato l’omicidio di Daniele De Santis della sua fidanzata Eleonora Manta il movente forse una vendetta per almeno due mesi lui è la ragazza sarebbero stati coinquilini Ma la convivenza non sarebbe stata facile ed esami aveva deciso di non rinnovargli il contratto ho fatto una cavolata so di aver sbagliato gli uccisi perché erano troppo felici e per questo mi ha montata la rabbia queste le parole del giovane assassino che così avrebbe gli investigatori L’assassinio della coppia secondo quanto si apprende da fonti investigative Cambiamo argomento a dispetto della crisi l’Italia Mostra una resilienza anche con amica il calo del PIL è pesante ma secondo le previsioni piùsarà sotto la doppia cifra la riflessione del premier Giuseppe Conte che sulla Royal capito mostra moderato ottimismo rispetto ad una nuova prospettiva pandemica tornando però sottolineare che serve responsabilità perché si attrezzati non deve andare fuori controllo sul caso te lo stipendio del Presidente INPS tridico ancora oggi prende meno di altri dice il premier evidenzia che ci sono ancora italiani che attendono la cassa integrazione quindi si deve lavorare tutti anche di te perché si risolva il problema è il ministro della Salute Roberto Speranza parla del recovery Fund il momento di una coraggiosa riforma del Servizio Sanitario Nazionale superando quei problemi strutturali che la fanno i miei evidenziato mettendo alle criticità le parole di speranza che evidenzia investire in salute deve essere la priorità è la ricostruzione della rete italiana si può fare anche in una logica Green senza Guarda poi ad un piano integrato di 5 punti dal territorio della sanità di prossimità ultime notizie in chiusura condannati 19 consiglieri regionali della Liguria accusati di peculato nell’ambito del processo delle spese pazze in regione nella legislatura 2005-2010disposto la confisca delle somme contestate vela cosa avrebbero usato soldi pubblici da poche centinaia poche migliaia di euro per acquisti personali DVD piante caramelle vediamoci bottiglie di vino e soggiorno in hotel con benessere e tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa