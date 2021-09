Ultime Notizie Roma del 29-09-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale la sera dalla redazione da parte di Francesco tale in studio il Presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia pene più severe immediate per contrattare le morti sul lavoro un fenomeno che ha i contorni della strage nella conferenza stampa seguita al consiglio dei ministri ha approvato la Nadia è il premier ha annunciato provvedimenti entro la prossima settimana hai chiesto collaborazione all’interno dell’azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro altre tre morti oggi in Puglia sulla A14 vicino a San Severo l’ha detto di una ditta esterna è stato investito da un TIR nella fase di installazione di un cantiere a Mesagne è molto un muratore di 42 anni in cui sono crollati addosso l’impalcatura il balcone e parte della palazzina che ristruttura va mentre Roomba l’operaio è morto precipitando dall’undicesimo piano di un impalcatura tutti i previsori si stanno avvicinando al Forte miglioramentoprospettive di crescita dell’Italia anche ipotizzando un rallentamento Nell’ultima parte dell’anno giungeremo a molto tranquillamente al 3% comunque molto vicino l’ha detto il Ministro dell’Economia e Daniele Franco alla presentazione della Nadia Franco spiegato che rispetto alla pressione subita l’anno scorso di quasi il 9% ne recuperiamo circa i due terzi draghi quando un ladro di gran lunga migliore di come pensavamo detto torna la fiducia nell’Italia volano gli investimenti la delega fiscale sarà presentata in consiglio dei ministri la prossima settimana il rinvio non è dovuto i partiti politici precisa il e cambiamo argomento la terza dose dopo le categorie già indicate sarà allargata anche ad altri ambiti penso la popolazione più anziana e poi decideremo se dobbiamo allargare le altre abbiamo dose sufficienza non ci sono problemi di approvvigionamento ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell’inchiesta per droga che coinvolge a Verona Luca morisi le social media manager della Lega non c’è lo stato attuale un secondo inassolutamente l’unico indagato e Luca morisi nessun altro per questo procedimento lo precisa la procuratrice di Verona Angela barbaglio dopo che la difesa di morisi aveva rivelato che nell’inchiesta risulta indagato anche un’altra persona di nazionalità romena quanto renali Sì sulla composizione chimica della droga liquida la procura riferisce che bisognerà attendere ancora la difesa di morisi c’è un altro indagato pronti a chiarire non c’è più tempo per aspettare bisogna agire ogni strumento che rispetti i diritti umani principi della democrazia e dello stato di diritto valori fondamentali del Consiglio d’Europa Può risultare utile per affrontare questa sfida è globale lo dice il papà in un messaggio ai partecipanti all’evento sul prima dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa agiamo con speranza e coraggio e volontà prendendo decisioni concrete Non possono essere rimandata a domani l’appello di Francesco che anche twittato in occasione della giornata internazionale contro gli sprechi alimentari contro la piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo spreco scartare cibo significa scartare persone a tre giorni dalle elezioni dopo le critiche arrivate dagli alleati bavaresi per non averlo fatto prima il candidatoCristiano Democratico Armin laschet si è congratulato con il rivale socialdemocratico olap Souls per la lettera prima di lui stamattina si era congratulata la cancelliera Angela Merkel noi Verdi incontreremo liberali venerdì e lei seppe di domenica lo ha detto Annalena baerbock leader del partito ci sarà spazio anche per un confronto successivo comunione Ma parliamo prima con fdp ed s.p.d. lasciando la distruzione della Corte d’Appello di Parigi riunita oggi per comunicare la decisione relativa alle richieste della difesa di 10 terroristi italiani rifugiati in Francia ha deciso di rinviare tutti al 12 gennaio 2022 la decisione ha spiegato la giudice stata presa simultaneamente la richiesta di un complemento di informazioni Alitalia e raggiunti 22 km la coda che si è formata in A10 Genova Ventimiglia a seguito dell’incidente che si è verificato all’altezza di Albisola all’interno della galleria termine due tipo uno scambio di carreggiata secondo le prime informazioni a scontrarsi sono stati un’auto e un camion ed è tutto vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa