Ultime Notizie Roma del 29-09-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale 29 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Verona prosegue i suoi tre consultazioni ieri faccia a faccia di circa un’ora con Salvini si lavora la formazione del nuovo governo alla manovra oggi assemblea del segretario della Lega con i parlamentari metti causa Intanto sono tribuzione dei seggi secondo Calderoli gli errori coinvolgerebbero XIII circoscrizione con ricalcolo Bossi estate letto a Varese Avete visto cosa accaduto in Italia le elezioni vedrete cosa accadrà nel mondo non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui Così vai da un evento del partito dem americano il Consiglio dei Ministri varerà nota di aggiornamento al Def il piano è dato il rallentamento al P Zero 6 % nel 2023 il dollaro sempre più forte presentandosi mercati internazionali lo spread btp-bund serial linea sotto 4 240 le misurela premier britannica trash continuano deprimere l’economia e la Bank of England Interviene a sostegno dei titoli di stato il gasdotto Nord stream danneggiati potrebbero risultare inutilizzabili per sempre secondo la Germania il prezzo del gas Volla €270 noi cattura La Commissione Europea penso intanto non fai Skype solo sul gas Russo e non a tutto quello che è importato dall’Unione Europea come chiesto invece da 15 paesi tra cui l’Italia l’uomo data di maltempo sull’Italia con piogge e temporali in particolare sulle regioni centrali meridionali oggi allerta arancione in Sardegna Gialla in Umbria Lazio Abruzzo Molise e Toscana Marche Campania Sicilia Friuli Venezia Giulia Basilicata e Calabria in Florida un milione e mezzo di persone senza elettricità dopo il passaggio dell’uragano chiamo una persona è stata fermata per omicidio di Annamaria burrini 81 enne trovata morta in casa Siena la misura è scattata Dopo un lungo interrogatorio a cui è stato sottoposto l’indiziato l’anziana sarebbe stata strangolata dopo con un lineho una corda nessun segno di frazione sulla porta della casa della vittima che affitta alcune camere della sua abitazione Samantha cristoforetti è assunto il comando della stazione spaziale internazionale la prima donna europea rivestire questo ruolo Maria Sole Ferrieri Caputi prima donna arbitra far parte della canadia farà il suo esordio nel campionato di calcio domenica in Sassuolo Salernitana e noi per il momento ci fermiamo qui Buona giornata buon proseguimento di ascolto o rimanete in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa