Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Francia ma in lockdown da venerdì fino ad almeno il primo dicembre lo ha detto ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron è che ha parlato alla nazione scuole e Fabbriche e dell’area Schengen resteranno aperte dice 400000 morti in più se non si fa nulla avverte il presidente francese anche in Germania si ricorre a misure straordinarie stop ai pernottamenti per motivi turistici divieto di contatto in spazi pubblici scuole e negozi aperti in Spagna le regioni di Madrid e Castiglia la mancia e castiel donna chiudono i confini fino al 9 novembre crollano Intanto le borse europee bruciati 230 miliardi di euro vedremo quest’oggi le aperture ieri non ha chiuso almeno tre 43%il mondo si è raggiunta la quota 44 milioni di contagi è un milione 168 mila decessi per covid in Italia L’ultimo bollettino parla di 24291 nuovi positivi 205 decessi 198000 i tamponi effettuati l’incidente al 12:30 % le regioni più colpite sono Lombardia Piemonte Campania Veneto e Lazio ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva il numero delle persone positive ha superato i guariti allarme della società italiana medicina interna i reparti di medicina interna sono vicini al collasso dicono Conte smentisce un prossimo lockdown due settimane sono necessarie per valutare gli effetti del dpcm Poi vedremo Intanto in Puglia si chiudono le scuole a partire da venerdì dall’Unione Europea la presidente della commissione europea Ursula von der leyen prevede lala disponibilità di dosi di vaccino anti covid fino a 50 milioni di dosi al mese possibilmente da aprile fino a vaccinare 700 milioni di persone accordo collettivo nazionale sottoscritto dai medici di base ed ai pediatri di libera scelta un valore erga omnes tutti saranno tenuti a effettuare i tamponi rapidi e le sigle sindacali dei pediatri hanno tutte d’accordo coprendo il 100% dei pediatri quelle dei medici di famiglia che hanno dato l’okay coprono il 70% dei medici di base lo sport in chiusura Champions League seconda giornata dei gironi ieri la sconfitta della Juventus che ha perso in casa 20 per mano del Barcellona La Lazio ha pareggiato 1 a 1 in Belgio contro Club brugge sugli altri campi 40 del Chelsea sulle Krasnodar è 20 del Paris saint-germain e sul Istanbul basaksehir 50 del Manchester UnitedLipsia e 223 per Paros Dinamo Kiev è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa