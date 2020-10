Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio tra della seconda ondata di covid-19 l’Europa corre ripari Macron presidente francese annuncia lockdown in Francia da domani a dicembre resteranno aperte le scuole le fabbriche frontiere Schengen chiusura anche in Germania più soft in Spagna blocchi regionali in Svizzera locali chiusi alle 23 e università soltanto on-line oggi vertice europeo sulla pandemia la BCE potrebbe aprire anticipatamente alla nuova ondata di acquisti di debito prevista a dicembre oggi informativa di Conte in Parlamento sull’ultimo dpcm con misure anti contagio il premier smentisce su un imminente lockdown Nazionale De Luca presidente della Campania critica quelle del governo come decisioni improvvisate ancora manifestazioni e scontri in tutta Italiaieri sera a un corteo di estrema destra Verona lamorgese parla di antagonisti ultra elementi legati alla criminalità nuovo Picco di contagi da covid 19 Intanto in Italia 25205 i decessi il capo dello Stato Mattarella ha firmato il decreto Ristori misure urgenti per tutela della salute e sostegno e settori colpiti dall’epidemia il provvedimento che stanca 5 miliardi 4 entrato in un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale sono 53 le categorie che terranno i nuovi contributi a fondo perduto indennizzi al 400% le discoteche taxi NCC avranno il 100% di quanto già ricevuto 38 categorie il 200% altre il 150% sport in chiusura calcio Champions League ieri sera le partite della seconda giornata La Juventus ha perso in casa contro il Barcellona per 20 e Lazio ha pareggiato in esterna sul campo belga del bronzo sugli altri campi vittoria del MarUnited su Lipsia per 5020 del Borussia Dortmund al suo Zenit 223 ferencvaros Dinamo Kiev 1 a 0 tra sibili e renne hanno vinto anche Chelsea Paris Saint Germain è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa