Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno giovedì 29 ottobre un record per i contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore i positivi sono 26831 ieri erano stati 24991 i morti sono 217 ieri 205 questo secondo i dati del Ministero della Salute tra le regioni con il maggior numero di nuovi positivi si mette la Lombardia con 7339 poi la Campania 3103 il Piemonte con 2535 il Veneto con 2109 contatti e latte 1 1995 nuovi positivi e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà delle comunicazioni in aula alla camera mercoledì 4 novembre sulle misure anti covid lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio Seguirà il voto sulle risoluzioni che i gruppi presenteranno oggi il premier la camera ha fatto un appello all’unità e ha difeso le misure dell’ultimo dpcmarcia indietro del Presidente della Regione Sicilia nello Musumeci nessuno qui vuole riaprire subito a ferma riferendosi ad un disegno di legge per estendere alle 22:38 l’orario di chiusura dei locali sottoposti all’assemblea di lana e si ha provato sarà applicato quando ci saranno le condizioni in Alto Adige chiusi bar gelaterie pasticcerie e ristoranti e negozi a Bassano la saracinesca Alle 18 andiamo in Francia il presidente ha denunciato un attentato terroristico islamista oggi a Nizza nella cattedrale della città di killer brahim che Ponte degli apparati di sicurezza italiani confermano essere arrivato da poco da Lampedusa armato di coltello ha ucciso un uomo di 50 anni e due donne di 40 e 70 anni quest’ultima quasi decapitata fermato ha dichiarato di aver agito da solo stato d’allerta massimo in Francia i militari dell’antiterrorismo passiamo da 3000 a 7 mila a Gedda in Arabia Saudita una guardia è stata ferita da un assalitore al consolato francese Ad Avignon un uomo è stato ucciso dalla Polizia avrebbe tentato di attaccare gli agenti ma non si tratta diturismo a Lione fermato un afghano armato di coltello per Macron La Francia è stata sotto attacco e tutto grazie per averci seguito le mie user tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa