Ultime Notizie Roma del 29-10-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione vaso dell’incidenza settimanale dei casi di covid e dalle reti il tasso di trasmissibilità l’incidente arriva 46 per 100.000 abitanti rispetto ai 34 della scorsa settimana nel periodo 6 ottobre 19 ottobre medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0 96 questo RT appena al di sotto della sua amica è indeciso mi rispetto alla settimana precedente quando era lo 0 86 salgono da 4 a 18 le regioni classificate a rischio moderato 3 a rischio basso sono Basilicata Sardegna e Valle d’Aosta Inoltre le reti attesa Cioè per la prossima settimana supera la soglia di uno con ulteriore Rometta 114 questi i dati del monitoraggio da parte dell’istituto superiore di sanità e del Ministero della Saluteil maltempo ancora in primo piano l’uragano Mediterraneo pollo e al largo della Sicilia tra Siracusa e Malta però in avvicinamento verso l’isola così il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina dopo una notte di pioggia battente nella Sicilia orientale venti sostenuti e forti temporali si sono registrati e continuano a cadere soprattutto nel siracusano e nel ragusano pioggia anche a Catania che è stata Però al momento meno colpita al momento non ci sono criticità di rilievo arrivato nella notte a Roma il presidente americano biden per il G20 che si terrà sabato e domenica è la prima visita di Bike nella capitale dalla lezione alla Casa Bianca o ti incontri con il Presidente della Repubblica Mattarella il premier draghi fa Francesco Pechino sia disposta a lavorare con tutte le parti per far sì che il Summit sia successo Se aderisce il vero multilateralismo sin Jin Ping parteciperà in modalità video Roma blindata per il vertice scuole chiuse dalle 16 l’euro in una bolla di sicurezza chiuse le fermate della metro in centro ripristinati i controlli delle frontiere interne fino alle 3di lunedì e nel terzo trimestre 2021 il corretto per gli effetti di calendario destagionalizzata in aumento del 2% rispetto al trimestre precedente e del 38 in termini tendenziali la crescita Qui si dà per l’anno che si otterrebbe se nel Quarto trimestre il PIL registrato una variazione nulla è pari a 6 1% lo comunica l’Istat in base alle Stime preliminari una manovra da 30 miliardi che punta sulla crescita riduce le tasse con 12 miliardi riqualifica la spesa sociale rilancia gli investimenti Inoltre segna il ritorno al contributivo delle pensioni è una stretta su reddito di cittadinanza Alta tensione A tal proposito su reddito di cittadinanza in consiglio dei ministri qui ministri del centrodestra Chiedono una riduzione delle risorse quelli dei 5 Stelle difendono la misura di Conte draghi conferma di condividere il principio ma il sistema non ha funzionato le misure della manovra puntano a prevenire abusi evitando che gli assegni siano un disincentivo a trovare lavoro sindacati sul piede di guerra sulla riforma delle pensioni quota 102 un ambo seccoin giro che riguarda solo 15000 persone dice Bombardieri dell’Aquila secondo il quale se fosse confermata siamo pronti a scendere in piazza la chioma non c’è subito otto ore di sciopero Lei mi chiude il terzo trimestre 2021 con l’utile operativo aggiusti di gruppo 2,49 miliardi in crescita del 22% sul trimestre precedente mentre il 9 mesi Lei abita Giusti devo la 5,86 miliardi con un incremento di 4 miliardi di euro rispetto ai primi 9 mesi del 2020 + 315% nello stesso periodo essilorluxottica Considerato anche il Grand Vision ha registrato un fatturato prossimo ai 5,5 di un fatturato compatibili momento del 93 percento la generazione di cassa consolidata e a 2,3 miliardi nei primi nove mesi dell’anno è stato arrestato durante la notte L’assassinio di Alessio Madeddu il polo di Teulada trovato morto ieri davanti al suo ristorante è un panettiere di Sant’Anna arresti Angelo Brancati che ha confessato il delitto si gamba che uccisero chef perché la moglie che lavorava ristorante avrebbe avuto una relazione con unadue giovani incensurati sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco ad Ercolano in provincia di Napoli gli investigatori escludono l’ipotesi di un agguato di camorra ed è tutto buon proseguimento di ascolti

