Ultime Notizie Roma del 29-10-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio due giorni di 26-27 anni sono stati uccisi a colpi Darma da fuoco ad Ercolano in provincia di Napoli si tratterebbe di due incensurati Infatti è venuto in via Marsiglia i carabinieri escludono l’ipotesi di una barra di camorra le vittime in auto si sarebbero fermati a parlare tra di loro davanti una villetta sperare il proprietario dell’abitazione che forse ha tenuto una rapina balzo in avanti di incidenza settimanale dei casi covid del RP il tasso di trasmissibilità del virus a livello nazionale l’incidenza arriva a 46 casi di covid per 100.000 abitanti rispetto ai 34 della scorsa settimana nel periodo di ottobre 19 ottobre 2021 le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato fare 096 appena al di sotto della soglia epidemica invece isolamento rispetto alla settimana precedenteAndiamo in Sardegna l’omicidio dello chef Madeddu confessa l’autore del gesto si tratta di Angelo branca di panettiere davanti al PM Rita Cariello avrebbe raccontato di aver colpito la vittima per motivi passionali è stato poi arrestato la crescita acquisita per il 2021 quella che si avrebbe se nel Quarto trimestre dell’anno il PIL italiano registrasse una variazione congiunturale nulla è pari al 6,1% lo Calcola li sta diffondendo La stima preliminare relativa al terzo trimestre dell’anno l’incremento segui recupero eccezionalmente ampio del secondo trimestre il maltempo l’uragano Mediterraneo secondo le rivelazioni di radere al largo della Sicilia tra Siracusa e Malta però in avvicinamento verso l’ha detto il capo dipartimento della protezione civile regionale Salvo Cocina a causa del maltempo i trasporti ferroviari sono stati bloccati interrotti i collegamenti tra Catania e Messina e tra il capoluogo Etneo e Siracusa La FrattaRagusa Modica Gela e la Siracusa Augusta per il momento ci fermiamo qui a voi tutti ancora un buon proseguimento di ascolto

