Ultime Notizie Roma del 29-10-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura l’incidenza in risalita in Italia 46 contatti per 100.000 abitanti sale anche le reti e ti aspetta che superi la soglia critica nei prossimi quanto emerge dal rapporto diffuso dall’istituto superiore di sanità Per un monitoraggio della cabina di regia relativa all’andamento del coronavirus 18 le regioni a rischio moderato tre basso forte aumento dei casi non associati a catena di trasmissione per il monitoraggio si legge una più elevata copertura vaccinale il completamento dei cicli di vaccinazione di mantenimento di un elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali rappresentano gli strumenti per prevenire ulteriori recrudescenze gli episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta dalle varianti energetiche nel Regno Unito una persona su 50 è risultata positivala scorsa settimana a livello più alto dal 2 gennaio al culmine della seconda Ondata si tratta di circa 1,1 milioni di persone come rende noto l’ufficio nazionale di statistica britannico peggiori la situazione nel Galles contagia raggiunta una persona su 40 e dove sono stati diagnosticati circa 2000 casi di un nuovo ramo potenzialmente più infettivo della variante Delta di qui la decisione di introdurre una serie di restrizioni da metà novembre dai Green pass per accedere al Cinema e Teatri all’invito a preferire lo smart Working dove è possibile l’ufficio nazionale di statistica inglese sottolinea come l’aumento dei casi sia riportando la situazione com’era all’inizio dell’anno aumentata del capita anche in Irlanda del Nord 1 su 75 erano 1 su 130 una settimana fa e in Scozia 1 su 75 a settembre si era registrato il picco di 1 su 45 primi in Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è verificato oggi nelle Marche alle 12:53 nella provincia di Pesaro Urbino dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del servizio nazionalemomento non risultano danni con feriti maltempo in Sicilia in chiusura l’uragano Mediterraneo ribattezzato Apollo ha portato piogge torrenziali sulla zona orientale dell’isola già dalla prima serata di ieri strade chiuse allagamenti Siracusa dove si è abbattuta l’ondata che ha colpito tutta la regione chiuse alcune strade allagate dalla fitta pioggia centinaia le richieste di intervento al centralino dei Vigili del Fuoco il maltempo che continui a presenziare sull’isola ha provocato l’allagamento della statale 114 orientale Sicula la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico In entrambe le direzioni per tutto per il momento l’informazione torna però la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa