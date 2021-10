Ultime Notizie Roma del 29-10-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione della Luigi in studio in apertura dati della pandemia in 24 ore 5335 positivi 33 decessi in un giorno 17 in meno rispetto a ieri di positività e all’uno è 1% in aumento rispetto allo Zero 85% di ieri crescono i ricoveri sono 49 in più 349 in tutto in terapia intensiva in Italia i numeri della pandemia sono in crescita anche se la situazione è migliore rispetto ad altri paesi europei è necessaria cautela e prudenza e mantenere misure di precauzione quali l’uso delle mascherine al ministro della Salute Roberto Speranza G20 a Roma incontro di poco più di un’ora tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi edile presidente statunitense Joe bidentsukiji si è incentrato sulle eccellente Cooperazione tra la presidenza italiana del G20 gli Stati Uniti nella gestione delle più importanti sfide globali la lotta alla pandemia al contrasto ai cambiamenti climatici rilancio dell’Economia e rafforzamento del sistema multilaterale basato sulle regole scrive Palazzo Chigi in una nota riassuntiva al termine del colloquio al G20 centrato sulle sfide per uscire dall’emergenza covid biden Oggi ha incontrato Papa Francesco in Vaticano un incontro piuttosto lungo durato circa un’ora e un quarto biden nel pomeriggio di oggi cercato anche al Quirinale dove ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un incontro di 45 minuti circa Mattarella ha ricevuto i complimenti dal presidente statunitense per l’ottimo l’ho fatto dall’Italia sui vaccini Cambiamo argomento cronaca un operaio di 49 anni marocchino è morto nel Parco della Reggia di Caserta era impegnato in attività di manutenzione è stato colpito da un grossomentre stava effettuando la potatura degli alberi il 49enne Purtroppo è deceduto sul colpo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa