Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della azione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte lunedì sera alla camera per una informativa sulla vicenda delle messe le misure europee salva-stati Passero via mezze ricostruzioni menzogne mistificazioni ha detto il Presidente del Consiglio in visita in Ghana Salvini lo attacca parlando di un attentato ai danni dell’Italia e chiedi al capo dello stato un incontro di far valere la Costituzione Il segretario del PD Zingaretti controbatte l’ex vicepremier quando era il governo ha condiviso è approvato la riforma del fondo salva-stati ora diffonde teorie false per danneggiare L’Italia ha detto il leader del Partito Democratico si fa più Serrato il pressing del MoVimento 5 Stelle sulla revoca delle convenzioni autostradali ad Astia spingere sull’acceleratore a un tweet di Beppe Grillo che racconta la sua autostrade Story e la storia della concessione autostradale ottenuta dai Benetton più di 20 anni fa una con una condizione di favori senza eguali È tempo di cambiare Di Maio di fuego sulla revoca della concessione non faremo un passo indietro tutto il MoVimento 5 Stelle è determinato in battaglia quest’oggi la riapertura della A6 dopo il crollo del viadotto patuanelli ministro apre alla nazionalizzazione di Alitalia riceve i commissari al Ministero dello Sviluppo Economico erano pronti a costituire Il Partito nazionalsocialista italiano dei Lavoratori stavano organizzando un Arsenale dicevano di voler sfornare soldati Pronti a Tutto qui i programmi del gruppo di estrema destra scoperti neutralizzati da indagini della Digos di Enna e del servizio antiterrorismo interno che hanno portato a 19 perquisizioni in tutta Italianei confronti di altrettanti estremisti indagati per Costituzione partecipazione ad Associazione eversiva ed istigazione a delinquere ai vertici c’era una donna che si definiva Sergente di Hitler ma anche un ex pentito della Ndrangheta le indagini sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli il capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolik lo scorso VII Agosto a Roma a capo di un’organizzazione criminale capace di non dare la capitale di droga della banda strutturata su vari livelli che avevano narcotraffico su larga scala il proprio Core business e faceva parte anche una batteria di picchiatore utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava e quanto ha scoperto in un’indagine la Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Roma che ha portato a 51 arresti tra Lazio Calabria e Sicilia in chiusura lo sport calcio Europa League ieri sera la Roma ha dominatoin trasferta control Istanbul basaksehir per 3 a 0 anche la Lazio ha vinto 1-0 all’Olimpico contro il Luigi a Roma è un passo dalla finale più complicata la rincorsa della Lazio però il passaggio del turno è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa