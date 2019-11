Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della visione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Afghanistan da dove ha annunciato la ripresa dei negoziati di pace con i talebani vogliono un accordo e ci stiamo incontrando con loro ha detto il presidente statunitense a Kabul Trump ha confermato la sua intenzione di ridurre la presenza di soldati statunitensi nel paese da 12000 a 8600 unità e la prima visita di Trump in Afghanistan alle sue truppe arrivato nel giorno del Ring e che si è trasformata facilmente in uno spot per il presidente statunitense che il prossimo anno affronterà le elezioni ai soldati assicurato tornerete a casa tra le mura di casal’altra invece il premier Giuseppe Conte che ieri sera inganna è intervenuto sulle messe le misure europee salva-stati spazzerà via le ricostruzioni menzogne mistificazione ha detto la dirigente del consiglio comunicando che lunedì prossimo alle 13 riferirà alla camera proprio per una informativa sulla vicenda delle messe Salvini l’ho attaccato parlando di un attentato ai danni degli italiani chiudendo il capo dello stato un incontro di far valere la Costituzione Il segretario del PD Zingaretti controbatte all’ex Ministro quando era al governo ha condiviso e apro la riforma del fondo salva-stati ora di fronte teorie false per danneggiare L’Italia ha detto il leader del Partito Democratico il MoVimento 5 Stelle invece tornato in pressing sulle concessioni autostradali in particolare per la revoca delle convenzioni ad Aspi a spingere stato Beppe Grillo che con un tweet ha raccontato la sua autostrade Story e la storia delle concessioni autostradali ottenutaBenetton più di vent’anni fa una concessione a condizione di favori senza eguali È tempo di cambiare ha detto Grillo gli ha fatto Eco Di Maio sulla revoca della concessione non faremo un passo indietro tutto il MoVimento 5 Stelle è determinato in questa battaglia intanto quest’oggi prevista la riapertura della A6 autostrada interessata dal crollo di un viadotto una scoperta scientifica un buco nero impossibile con una massa 70 volte superiore a quella del Sole posizionato a 15000 anni luce dalla terra al risultato si deve ad una ricerca internazionale coordinata dalla cinese delle Scienze alla quale ha partecipato l’italiano Mario Lattanzi la massa di questo mostro cosmico è superiore di 4-5 volte a quella considerata al limite per un buco nero di questo tipo lo sport in chiusura calcio Europa League bene le romane ieri sera entrambe vittoriose della Roma per 3 a 0 in trasferta contro Istanbul basaksehirmentre la Lazio in casa ha superato per 10 il cruise giallorossi A un passo dal passaggio del turno più difficile la rincorsa della Lazio che deve sperare in un passo falso Luigia la prossima giornata è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa