Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio parliamo di decreto fisco lo sconto sulle sanzioni per ritardata ridi IMU e tasi e il taglio Al 5% dell’IVA sugli assorbenti biodegradabili sono le principali novità apportate al decreto fiscale in discussione questa mattina alla camera nessun aumenta gli stipendi dei vertici del Ministero dell’Economia assicurano dal dicastero non si placa intanto lo scontro sulla riforma Del Mes con Salvini che ieri ha invocato l’intervento del Quirinale attaccando il conte che riferirà lunedì a Montecitorio pressing invece del MoVimento 5 Stelle sulla revoca delle convenzioni autostradali ad Aspi Oggi sciopero nazionalesindacato USB prevista per oggi e domani una breve tregua del maltempo sull’Italia permane l’allerta Rossa Per rischio idraulico in Veneto Lombardia ed Emilia Romagna Gialle Toscana incontro Oggi tra il capo dello Stato Sergio Mattarella ed il Presidente della Regione Liguria Toti a Genova per il punto sui danni causati dal maltempo questa mattina l’autostrada A6 chiusa per la frana di domenica scorsa nel giorno della festa del Ringraziamento al presidente statunitense Donald Trump ha regalato un ennesimo colpo di scena con la visita inaspettata le truppe statunitensi in Afghanistan il Tycoon annunciato la ripresa dei negoziati con i talebani vogliono un accordo e stiamo incontrando con loro ha detto Trump al termine di un faccia a faccia avuto con il presidente afghano ghani calcio Europa League nella penultima giornodei gironi bene la Roma che ha dominato e ha vinto 3 a 0 a Istanbul contro il basaks Air i giallorossi sono ad un passo dalla qualificazione La Lazio ha battuto 10 i romeni del Cluj allo stadio olimpico della capitale in Formula 1 oggi prove libere ad Abu Dhabi è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa