Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio in apertura decreto fisco lo sconto sulle sanzioni per i ritardatari di Imu e tasi e il taglio Al 5% dell’IVA sugli assorbenti biodegradabili queste le principali novità del decreto fiscale in discussione questa mattina la camera nessun aumento gli stipendi dei vertici del Ministero dell’Economia assicurano dal dicastero non si plachi intanto lo scontro sulla riforma di ieri Salvini attaccato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo l’intervento del Quirinale tremel riferirà lunedì a Montecitorio maltempo prevista per oggi e domani una tregua sull’Italia permane allerta Rossa Per rischio idraulico in Veneto in Lombardia ed emilia-romagna Gialla in Toscana incontro quest’oggi tra il capo dello Stato Sergio Mattarella edileincidente della Regione Liguria Toti a Genova per il punto sui danni causati dal maltempo alle 11 è in programma la riapertura dell’ Autostrada A6 chiusa per la frana di domenica scorsa svolta sulle indagini per il delitto di Luca sacchi ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma misure cautelari nei confronti di 5 persone tra cui Anastasia la fidanzata della vittima per l’investigatore la ragazza avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti obbligo di presentazione in caserma per lei torna oggi in tutto il mondo IV sciopero globale del clima dei fridaysforfuture in occasione del Black Friday giudicato consumistico dei manifestanti e anche in vista della conferenza ONU sul clima Cop 25 che aprirà lunedì in Italia cortei previsti crediti ed eventi in almeno 139 comuni Greta thunberg sarà per la prima volta assente dalle manifestazioniCambiamo argomento parliamo di scuola è stato presentato un documento con diversi punti a modifica della legge di bilancio scaduta la presentazione degli emendamenti sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anni scolastici e non per ultimo sono riconoscimento del dello stesso di lavoro correlato per un giorno svolge questa protezione si vogliono ripartire la scuola di blocco stipendiale dopo che sono lenta nel corso della vitacomunque diventi legge invece nella scuola è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa