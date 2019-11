Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura svolta nelle indagini per il delitto a Roma di Luca sacchi ti carabinieri hanno notificato un’ordinanza Che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone Per questo c’è anche Anastasia la fidanzata della vittima colpita alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per gli investigatori avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti l’accordo con un 24enne pregiudicato ed amico di sacchi che è stato arrestato perquisita l’abitazione dove la ragazza vive con i genitori a Roma in carcere oltre i due ragazzi già arrestati per nome definito anche un 22enne considerato colui che materialmente Lia armati che torna domani in tutto il mondo lo sciopero globale del clima di fridaysforfuture il movimento di Greta thunberg è il quarto scioperodopo quelli del 15 e 24 Maggio è la settimana del 20 e 27 settembre l’organizzazione in questi mesi È cresciuta ha fatto conoscere gli adolescenti il tema del riscaldamento globale lo ha imposto agli adulti la data del 29 novembre è stata scelta per due ragioni prima perché lunedì prossimo 2 dicembre si apre Madrid dell’annuale conferenza sul clima dell’ONU la Coop 25 Anche perché è vicino al Black Friday la giornata degli sconti che realtà è oggi e dagli Stati Uniti ormai si è diffuso in tutto il mondo in Italia sono previsti cortei presidi eventi nemmeno 139 comuni Greta thunberg sarà per la prima volta assente dalle manifestazioni un’operazione della Guardia di Finanza effettuata in varie regioni d’Italia ha portato all’esecuzione di 45 ordinanze di custodia cautelare in carcere domiciliari nei confronti di esponenti del clan di andrangheta bellocco primo nella zona di Rosarno colpiti anche diverse articolazioni del clan che operavano nel Lazio in Emilia Romagna in Lombardia in chiusura sposiamoci ad Hong Kong alla poliziarimosso la sedia al Politecnico durato 13 giorni a volte maturata dopo un’ulteriore tornata di ispezioni al campus che non ha portato al ritrovamento dei manifestanti irriducibili intorno alla ventina che si riteneva nascosti nei locali per sfuggire all’arresto le ricerche ci sono concluse ufficialmente prima di mezzogiorno le 5 in Italia con la messa in sicurezza di Manu sono fermato reality mai più pericolosi usati dai manifestanti contro la polizia nel momento di Massimo sconto è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa