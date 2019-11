Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studiando Giuliano Ferrigno politica in apertura il premier Conte copre l’Italia di bugie con il fondo salva-stati sono a rischio i soldi degli italiani sono le parole in un’intervista alla stampa del leader della Lega Matteo Salvini che torna Quindi ad attaccare il presidente del consiglio sul Mes il premier vuole querelarmi aggiungere si metta in fila prima viene Carola Giardini un’altra anche che Mattarella è sempre molto attenta alla costituzione Siamo molto interessati al parere del presidente il ministro dell’economia Gualtieri rassicura la riforma del mese non introduce alcune novità programmatica e non presenta nessun rischio per l’Italia che non sa che non avrà bisogno di chiedere il sostegno delle metti in quanto il paese al solito Ora parliamo di Alitalia perché va avanti per ulteriori scouting così da quanto si apprende da fonti vicine al dossier della compagnia sarebbe concluso l’incontro è proseguito fino alla tarda serail ministro dello sviluppo economico patuanelli e i tre commissari Quindi al momento i tre resterebbero in carica per 9 approfondimenti ed esplorazioni economia il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7% ad ottobre con un calo di 0,2 punti percentuali fissate stima che le persone in cerca di occupazione sono diminuite del 1,7 % e 12 mesi disoccupati sono calati di 269000 meno 9,7 % la pressione riguarda tutte le fasce di età per i giovani tra i 15 e 24 anni in particolare la disoccupazione è diminuita al 27,8% ottobre l’Istat ha registrato oltre 46 mila occupati in più rispetto a settembre 217000 su base annua ultime notizie anche Giulia andiamo in Albania è salita 49 il numero delle vittime del potente sisma che ha colpito il paese lo scorso martedì lo rendono Ministero albanese della Difesa precisando che le operazioni di ricerca proseguono solo tra le macerie di un albergo a Durazzo dove si sospetta che si trovi un’altra persona a terra Intanto continua a tremare una nuova potente scossa di magnitudo 4è stata registrata nella notte a pochi chilometri a nord di Durazzo la scossa è stata avvertita anche a Tirana è tutto grazie per averci seguito le uso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa