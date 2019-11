Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio attacco a London Bridge nel cuore di Londra la polizia Ha sparato un uomo che armato di coltello aggredito alcune persone il primo bilancio e di un morto e quattro feriti tra questi ultimi ci sarebbe l’attentatore che Scotland Yard ha annunciato di aver fermato è terrorismo l’uomo avrebbe avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere colpito dagli agenti in un video si vede una persona a terra presumibilmente l’aggressore e alcune Altre in lotta con lui la gente correva nel panico tra le urla la polizia è arrivata subito ha bloccato evacuato il Boro Market la gente si è Barricata nei negozi siamo ancora in attesa di indicazioni che perisce un giornalista dell’anza che si trovava nel famoso mercato londinese a pochi passi da London Bridge svolta nelle indagini per il diritto di Luca sacchi i carabinieri hanno notificato un’ordinanza Che disponetelari nei confronti di 5 persone tra queste c’è anche Anastasia fidanzata della vittima colpita dalla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per gli investigatori avrebbe tentato di acquistare 15 kg di droga in accordo un 24enne pregiudicato è amico di sacchi che è stato arrestato nel suo zaino sarebbero stati trovati i €70000 necessari per la transazione con i pusher perquisita la casa dove la ragazza vive con i genitori a Roma per gli inquirenti non ce n’è alcun elemento per dire che stacchi fosse coinvolto partecipi o consapevole della compravendita di stupefacente i genitori del ragazzo siano stati ha sbagliato paghi e ti tratta ancora sul carcere per i grandi evasori la maggioranza sembrava un passo dalla chiusura dell’accordo per attenuare la stretta sui reati meno gravi tanto che circola una bozza di emendamento al decreto fiscale su cui però ancora non ci sarebbe L’intesa nella bozza si interviene sia per ridurre le pene detentive sulle omesse dichiarazioni sia per rivedere la soglia oltre la quale scatta il penale per gli omessi versamenti ma ci sarebbero ancora dubbi su questa nuova versione infattiparte d’Italia vita il mercato italiano è molto interessante per la stanza una partecipazione a Italia però non interessa nelle condizioni in cui è Ma è solo se fosse ristrutturata l’ho detto un portavoce della compagnia di danza dopo l’incontro tra il ministro dello sviluppo Patronelli oltre questo Abbiamo però anche un interesse è una partnership commerciale aggiunto Joshua Wong ha distorto la realtà legittimato l’ha chiesto l’ingerenza di forze straniere negli affari di Hong Kong i politici italiani che hanno fatto La videoconferenza con lui hanno tenuto un comportamento irresponsabile dice il portavoce dell’ambasciata cinesino indirizzo dell’ambasciata stessa che fa riferimento alla conferenza stampa organizzata ieri a Palazzo Madama da Fratelli d’Italia radicali nella quale intervenute libere delle proteste Hong Kong e la riforma della prescrizione svincolata dal insieme di strutturali necessari come da noi contestualmente richieste rischia di produrre squilibri complessivi che sarebbe errato che guida la riforma inzia la sua ratio ispiratrice sta alla politica trovare un punto di equilibrio tra irriabiti di forme organiche di un sistema complesso prendo percorrere vie come significativo potenziamento di riti alternativi lo ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati fuori a prendere il congresso della società di magistrati a Genova Cambiamo argomento Mediaset Vivendi al momento non hanno trovato un accordo che possa disinnescare le cause civili e far nascere senza ostacoli Loving con sede non fiscale in Olanda nella quale il biscione concentrare le attività e partecipazione l’otite ha preso al termine dell’udienza in tribunale a Milano nella quale giudice si è riservato di convocare udienza nella quale decidere di sospendere o meno gli effetti della Play di Mediaset per la fusione con la controllata spagnola è più di 2 anni fa nel agosto 2017 quando aveva 9 anni con la scusa di condurre in un parco divertimenti il padre sottraendolo alla fine in Siria oggi la bambina ha potuto riabbracciare la mamma in Tribunale Milano dopo una complessa operazione dello chef della polizia della squadra mobile coordinata dal PM Cristian Barilli per almeno due volte l’uomo con Siriapromesso di rientrare quella piccola e non aveva fatto seguito passo passo degli agenti oggi è arrivato con lei in tribunale e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

