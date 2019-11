Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale e buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo con l’attentato la paura a Londra Dove diverse persone sono rimaste ferite in un aggressione con coltello dalle parti del London Bridge La polizia ha sparato e ucciso il presunto aggressore che indossava un finto giubbotto esplosivo per Scotland Yard si tratta di terrorismo l’aggressione è avvenuta alle 14 ora locale erano le 15 in Italia la Polizia ha colpito e ucciso la salitore ci sarebbero dicevamo 5 feriti London Bridge è chiuso al momento isolato dalla polizia Cambiamo argomento 5 misure cautelari tra cui il pubblico di firma per la fidanzata Anastasia è una persona arrestata sono queste le novità nelle indagini sulla morte di Luca sacchi il ragazzo di 24 anni ucciso Nella notte tra il 23 e 24 ottobre davanti al John Cabot un pub in zonadi Roma i carabinieri hanno perquisito anche la casa romana in cui abita Anastasia chilomicroni genitori ragazza ha l’obbligo di presentazione in caserma nella conferenza stampa in procura e mi hanno dato altri dettagli dell’indagine nello zaino di Anastasia c’erano €70000 in contanti soldi che sarebbero serviti per comprare 15 kg di droga un’intervista a tutto tondo che parte dalle ultime notizie sul mese sull’inchiesta della fine rapporti con Russia e Cina Matteo Salvini risponde alle domande della stampa mettendo al primo posto il premier Conte dal premier soltanto bugie con il fondo salva-stati sono i rischi i soldi degli italiani la riforma Si metterebbe in mano a un organismo privato la possibilità di decidere a chi dare a chi togliere i soldi ti assicuro che con questi parametri in Italia di soldi ne vedremo pochi il governo continua Salvini in confusione su tutto exilva autostrade Alitalia e cambiamo ancora argomento andiamo a Piacenza tre insegnante di una scuola materna in provincia di Piacenza sono state arrestate dai carabinieri per maltrattamenti sui bambini le tre tra cui anche una sottrazionecinghiare.it ordinanza di custodia emessa dal gip Al termine delle indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Piacentino e voltiamo ancora pagina alle altre notizie che ci può essere un ragazzo palestinese di 16 anni fa alla sala è stato ucciso oggi al confine della striscia di Gaza prezzo camiones dal fuoco di militari israeliani lo hanno riferito fonti mediche locali secondo cui un incidente sono rimaste ferite altre 4 persone l’incidente è stato confermato da radio militare israeliana secondo qui sul confine un gruppo di persone si è confrontato con i soldati E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa