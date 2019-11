Ultime Notizie Roma del 29-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Londra aggressione sul London Bridge feriti la polizia spara e uccide un uomo armato di coltello isolata l’area bloccato l’accesso al ponte Scotland Yard episodio come atto di terrorismo l’aggressore indossava un fitto giubbotto esplosivo e ci spostiamo a Roma Torniamo a parlare dell’omicidio Luca sacchi 5 le misure cautelari c’è anche la fidanzata Anastasia la fidanzata della vittima colpita dalla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per investigatori la ragazza avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti perquisita la sua abitazione tre destinatari delle misure cautelari c’è anche Giovanni Princi l’amico di Luca sacchi per la famiglia della vittima Anastasia ci ha mentito e parliamo di clima IV sciopero globale in tutto il mondofridays for futures e gli studenti sono tornati in piazza per la difesa dell’ambiente forte partecipazione cortei in centinaia di città decine di iniziative negli atenei torniamo in piazza con fridaysforfuture perché vogliamo un altro mondo in cui vivere dicono gli organizzatori lanceremo un messaggio e potenti del mondo che si riuniranno dal 2 al 13 dicembre alla Coop twenty-five di Madrid il ministro fioramonti dice il clima è la sfida della nostra generazione che portiamo ancora pagina Joshua Wong ha distorto la realtà legittimato la violenza e chiesto l’ingerenza di forze stranieri negli affari di Hong Kong i politici italiani che hanno fatto La videoconferenza con lui hanno tenuto un comportamento irresponsabile lo afferma il portavoce dell’ambasciata cinese in Un Tweet dell’ambasciata Aspetta che fa riferimento alla conferenza stampa organizzata ieri a Palazzo Madama da Fratelli d’Italia radicali nella parente leader delle proteste a Hong Kong e andiamo a chiudere con la borsa chiusura in ribasso per Piazza Affari Fit MIB ha perso lo 0 36% 23259 tuttipoi per il momento ci fermiamo qui Buona serata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa