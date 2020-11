Ultime Notizie Roma del 29-11-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione aver ritrovato l’ascolto dalla redazione Gabriella lì in studio la scuola riaprirà il 7 gennaio a dicembre ancora didattica a distanza anche nelle zone gialle con una riduzione graduale della Dad alle superiori Dal 14 dicembre questo lo rende del governo che prepara il nuovo dpcm con le misure anti covid si tratta sugli spostamenti a Natale Capodanno tra le regioni i nodi restano anche rientri dall’estero e la possibilità di passare le feste nelle seconde case il rapporto positivi tamponi scende al 11:07 % 7000 cm da menti presentati alla manovra finanziaria in commissione bilancio alla camera oltre 1000 quelli del MoVimento 5 Stelle 1200 della Lega e altrettanti da Forza Italia 1 della maggioranza chiede di prorogare fino al 31 dicembre del 2020Ecobonus e sismabonus al 110% ieri sera nuovo vertice di governo con Conte su recovery Plan è confronto aperto sull’ipotesi di sei manager nella cabina di regia maltempo sull’Italia allerta Rossa anche oggi in Sardegna ieri un alluvione in provincia di Nuoro ha colpito in modo particolare il centro abitato di Bitti causando la morte di due uomini di 55 90 anni una donna di 89 anni risulta dispersa e centinaia gli sfollati l’allerta sarà invece arancione in Calabria e Puglia mentre gialla Basilicata Campania Sicilia e Molise sport in chiusura calcio è Serie A dopo la vittoria dell’Inter per 3 a 0 sul Sassuolo il pareggio per 11 tra Benevento e Juventus e la vittoria del Verona sull’atalanta per 20 oggi le altre partite in campo si inizia alle 12:30 con lazio-udinese poi a seguire Bologna Crotone Milan Fiorentina Cagliari Spezia ebig match questa sera domani chiudono il turno Torino Sampdoria e Genoa Parma la Formula 1 è in Bahrain Hamilton parte dalla sua 98a pole position la Ferrari è in sesta fila è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa