Ultime Notizie Roma del 29-11-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 29 novembre Buongiorno Francesco Vitale in studio l’allarme per omicron del covid Oggi riunione d’emergenza dei ministri della sanità del G7 verifiche e controlli rafforzati negli aeroporti internazionali medici sudafricani assicurano che la nuova variante non provoca sintomi importanti ma anziani fragili sono comunque rischio conferme sui primi casi anche in Canada in Italia a spinta e vaccini dalle super Green pass dalla paura della variante omicron 40% in più di primi dosi rispetto alla scorsa settimana Friuli Venezia Giulia da oggi zona gialla lamorgese stringe sui controlli anche in vista del Natale la ministra dell’interno oggi il punto con i Prefetti dei capoluoghi regione e responsabili delle forze dell’ordine Di Maio Berlusconi Calenda Uniti nel chiedere draghi di restare a capo del governo fino al 2023 della stessa idea anche Letta oggi il premier incontra il movimentola manovra gli iscritti del Movimento votano dalle 12 di oggi sulla proposta di Conte di iscrivermi ma almeno 5-6 la registro di partiti così da accedere al 2 per 1000 allerta arancione per il maltempo oggi in Calabria e Campania Gialle in altre sette regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Lazio Molise Sardegna Sicilia Umbria temporali e venti forti al centro-sud attese forti mareggiate nevicate al di sopra dei 700-900 metri sulle regioni del centro Capri isolata sgomberata una famiglia nell’ agrigentino anche le Figi entrano nel contingente guidato dalla strada sulle Isole Salomone con 50 soldati in Honduras è il Consiglio Nazionale elettorale ha pubblicato i primi dati ufficiali preliminari delle votazioni presidenziali svoltesi ieri da cui emerge che la candidatura di opposizione di sinistra Castro è in festa con il 53 44% dei voti e la domenica della quattordicesima giornata della Serie A di calcio il Napoli celebra Maradona e Nello Stadio a lui intitolato batte 40 La Lazio con doppietta di Mertens azzurri primi in classifica davanti al Milancasa 1 3 contro il Sassuolo roma-torino 10 Spezia Bologna 0 1 Udinese Genoa 00 oggi a Parigi si assegna il Pallone d’Oro indagini indignazione per le maestre di alcuni tifosi dopo Empoli fiorentina alla Greta beccaglia e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa