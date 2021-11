Ultime Notizie Roma del 29-11-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno apertura dobbiamo parlare della variante omicron perché sono positivi anche la moglie e due figli del paziente Zero italiano Il sequenziamento dei tamponi effettuati sui contatti diretti dell’uomo proveniente dall’Africa Australia è stato completato questa mattina all’ospedale Cotugno di Napoli di 4 pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino deprimiamo apprezzamento per il personale altamente qualificato del Cotugno che ha completato il sequenziamento seguiamo con la massima attenzione questo caso con grande attenzione al trattamento dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando il risultato del sequenziamento si dà un’idea di cosa hai detto facciamo 30 e ora fari puntati sulla variante omicron sui sintomi e sulla mappa dei contagi in Europa compresa l’Italia nel mondo il governo britannico che occupa attualmente la Presidenza delha convocato per oggi una riunione d’emergenza dei ministri della sanità il G7 è composto da Canada Francia Germania Italia Giappone in Regno Unito e Stati Uniti stazione Mondiale della sanità precisa che non è ancora chiaro se non mi sono più contagiosa rispetto ad altre varianti inclusa la Delta il numero di persone risultate positive aumentato nelle aree del Sudafrica ma sono in Corso studi epidemiologici per capire se sia a causa di omicron altri fattori e non è ancora chiaro se l’infezione Causi una malattia più grave rispetto ad altri infezioni i dati preliminari suggeriscono decisione tassi crescenti di ospedalizzazione in Sudafrica ma ciò potrebbe essere dovuto all’aumento del numero complessivo di persone infettate le persone che hanno contratto il vomito non hanno manifestato poi sintomi insoliti ma allievi riferisce l’associazione medica nel paese Intanto in Italia Viale somministrazione delle dosi di vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni il 23 dicembre perché per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche da fermata a Sky Tg24 il continuatore del CTS Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatellipreoccuparti per la variante omicron eccessivo ipotizzata una sua maggiore contagiosità al momento non sono ancora disponibili dati relativi alla effettiva pericolosità della variante non ci sono elementi per affermare ad esempio che possa girare vaccini grazie alle numerose mutazioni che caratterizzano anche la proteina Spike tenuta sotto controllo e non bisogna mai sottovalutare niente a matizar e ha detto ancora Locatelli e crescono i ricoveri per covid in Italia percentuale dell’ occupazione dei posti letto nelle parti di aria non critica si attesta al 9% con un trend di crescita in sette regioni che tu per la soglia di allerta del 15% in 3 Friuli Venezia Giulia 22 % 18 % provincia autonoma di Bolzano sono i dati del monitoraggio quotidiano dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali evidenzia anche una situazione stabile nelle terapie Intensive Dov’è occupazione dei posti letto a livello nazionale il resto al 7% è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

