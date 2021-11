Ultime Notizie Roma del 29-11-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione dove stamattina il Friuli Venezia Giulia prima regione italiana è in zona gialla la principale disposizione prevede l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in presenza di altre persone in altre regioni sarà già valido il certificato verde rovinato Green passerà portato che è destinato a chi è vaccinato guarito e cui possesso per motivi di adeguamento tecnologico per essere dimostrato fino al 5 dicembre 2021 sul esibendo il modello cartaceo Quindi dovrà essere stampato oppure avere la fotografia integrale dello stesso e posizione del Green power ha portato Sara consentito l’accesso a spettacoli eventi sportivi come gli stadi e Palazzetti dello sport nel mare nei ristoranti consuma il tavolo al chiuso Inoltre in parte la forzato sarà necessario per accedere a feste discoteche oppure ci rimani pubbliche il tampone che permette di avere il pass base sarà ancora valido solo per andare al lavoro per gli spostamentiLuca percorrenza oltre che per l’ingresso nelle piscine nelle palestre intanto da quanto emerge dall’analisi dei numeri dei bollettini quotidiani forniti dal Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità nella settimana appena trascorsa 2228 novembre 2021 i contagi in Italia siamo saliti del 25,51% rispetto alla settimana precedente 1521 novembre ad aumentare di più Sempre nel confronto tra 22 e 28 novembre e 15 novembre sono invece i decessi Ascolta settimana più 23,73% per i nuovi ingressi in terapia intensiva + 28,67% è il momento della responsabilità mentre della variante omicron innalza l’allarme in Italia il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese lavora sulla stretta ai controlli determinato dal decreto legge che introduce il patto da portata a partire dal 6 dicembre così la titolare del Viminale che partecipa alla riunione da remoto con i denti Prefetti dei capoluoghi di regione il capo della polizia i comandanti generali di carabinieri e Guardia di Finanza il nodo in particolare quello di assicurare in verifica a Campione to Buster metropolitane quindiproprio della nuova arrivata la variante omicron la probabilità di una potenziale ulteriore diffusione a livello globale elevata quanto serva l’organizzazione Mondiale della sanità in una scheda tecnica Invia 394 stati membri potrebbero esserci futuro i picchi di covid che potrebbero avere gravi conseguenze a seconda di una serie di fattori incluso il luogo il rischio globale complessivo relativo alla nuova variante omicron E comunque valutato da loro e come molto elevato l’organizzazione per denoto che ad oggi non sono stati segnalati i decessi legati alla omicron e invita ad accelerare la copertura vaccinale anticavity il più rapidamente possibile specialmente tra le categorie A quanto la chiusura delle frontiere invita invita a utilizzare un approccio basato sul rischio per adeguare le misure di viaggio internazionali in modo tempestivo e sono positivi alla variante omicron anche la moglie e due figli del paziente Zero italiano di conferma viene dal sequenziamento relativo all’uomo che per lavoro è stato di recente in Monzambico ai contatti diretti avuto al tuo rientro in Italia prima a Roma poi a casa e poi a Milano andiamo in Sudafrica dove la dottoressa che haper prima la variante ho mica un racconto i giornali italiani erano sintomi lievi mai visti prima quando anche il quarto familiare delle mio primo paziente risultato positivo Mi sono detta Qui c’è qualcosa che non va mi ha spiegato sono stanchezza mal di testa prurito in gola leggero raffreddore non coincidevano con quelli della Delta che avevamo visto fino a 10 settimane prima abbiamo deciso di testarli perché erano simili a quelli di un’infezione virale finora nessun paziente affetto da vomito è stato ricoverato non abbiamo mai riscontrato effetti gravi la cosa interessante e che invece pazienti con forti dolori alla gola sono poi risultati tutti negativi e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

