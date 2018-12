Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo ha posto la camera la questione di fiducia sulla legge di bilancio 2019 oggi alle 17:00 inizieranno le dichiarazioni dalle 18:30 è previsto la via del vuoto ma il via libera definitivo slitto seriamente da Teso ora per domenica Ieri la seduta è stata sospesa e poi è ripresa dopo la bagarre in aula durante l’esame della manovra Emanuele Fiano è un deputato di Fratelli d’Italia non sbattuto sui banchi del governo un fascicolo di emendamenti il presidente Roberto Fico ha quindi convocato la conferenza dei capigruppo sottolineando che è possibile aumentare i tempi degli interventi per discutere la manovra ma avverte il 31 dicembre si avvicina e questa legge di bilancio non può per me arrivare al Presidente della Repubblica il primo gennaio il PD ha presentato intanto ricorso alla consulta sola manovra sto levando il conflitto di attribuzioni con il governo il testo della manovra è passato in Ekomse ne bilancio dopo essere stato licenziato Dal Senato tra le proteste delle opposizioni contro un testo che è stato inviato alla camera senza discutere né votare i circa 350 emendamenti che erano stati presentati dalla legge di bilancio capigruppo di Montecitorio hanno deciso che dopo il voto sulla fiducia al oula continuerà a votare fino alla mezzanotte per esaminare i 244 ordini del giorno presentati sul testo La seduta riprende la domenica 30 dicembre a partire dalle 9:00 questa manovra è la prima tappa del progetto riformatore del governo afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza di fine anno e sottolinea non è affatto vero che si è stata scritta dall’Unione Europea cronaca un ragazzo di 17 anni morto nella serata del 28 dicembre dopo essere stato investito da un’auto privata Sovicille a Siena nei pressi dell’aeroporto di ampugnano dov’è il giovane che camminava sul ciglio della strada Provinciale 73 in quel punto scarsamente illuminata è rimasto travolto è ucciso il 17enne sospettato di aver usato lo spray urticante che scatenò la notte tra il 7 e il 8 dicembre 1:00massa dalla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morire 16 persone è completamente estranei Catti perché quella sera non era presente nel locale non c’è andato questa è la versione dei legali del ragazzo che hanno riferito i primi risultati delle indagini difensive dopo gli scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter Napoli in cui l’ultra Daniele Belardinelli è morto travolto da un Suv il prefetto di Milano Renato Saccone Tornato sul tema della sicurezza negli stadi annunciato a gennaio faremo un vertice sulla sicurezza che coinvolgerà le società Inter e Milan la prossima partita dell’Inter con tutto il pubblico sarà a metà febbraio la giustizia sportiva Ieri infatti stabilito che a causa degli ululati razzisti all’indirizzo di koulibaly l’Inter dovrà giocare a porte chiuse le prossime due partite in casa e la terza con la curva nord chiusa terminata l’efficacia dei provvedimenti della giustizia sportiva potrebbe essere chiusa parte della curva della tifoseria interista aggiunto Saccone si è detto contrario alla decisione del giudice sportivo invece il Ministro dell’InternoSalvini chiudere gli stadi vietare le trasferte condanne tifosi veri che vanno distinti delinquenti della risposta sbagliata intanto secondi PM di Milano che hanno chiesto la convalida dell’arresto per 3 tifosi interisti Fermati Durante gli scontri che hanno preceduto la partita tra Inter Napoli si è trattato di un combattimento da alcune testimonianze emerso che a dirigere l’assalto a Ivan dei tifosi partenopei sarebbero state 2 persone come sopravvivere alle feste di Natale e di fine anno ce ne parla Antonello Troya si chiama Christmas Blues Elena forma di tristezza che In molti casi si presenta proprio a cavallo delle festività ma con qualche accorgimento che si può tenere a bada evitando che ti rovino le feste Buone feste Certo ma non per tutti perché c’è chi durante il periodo natalizio va incontro una forma di tristezza ti può anche assumere contorni di un vero e proprio periodo depressivo che gli psicologi hanno ribattezzato col nome di Christmas Bluestutti mai più frequenti come facevi tu ieri nelle persone che hanno recentemente subito un abbandono una perdita in pista affrontando un divorzio la fine di una relazione o anche chi semplicemente si trova lontano da casa per lavoro e se l’ha costretto a trascorrere la notte di Natale da solo o in una camera d’albergo questi cosi degli esperti per sopravvivere alle feste rendersi utile aiutare i propri genitori magari anziani lordizzazione il cenone darsi da fare per far scorrere più in fretta il tempo con la consapevolezza che ogni Natale unico ed è meglio godersi lo vuole persone care perché non tornerà più dedicarsi a chi c’è un errore che spesso compie chi si trova affrontare le feste a cavallo di una separazione o divorzio o semplicemente la fine della relazione non pensare chili di troppo gli specialisti per dire dietologi consigliano di mantenere un atteggiamento misurato Ma non eccessivo Non è questo il momento per sottoposti a dieta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa