Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio avranno Inizio oggi alle 17:00 le dichiarazioni di voto sulla fiducia che il governo a posto sulla manovra alla camera alle 18:00 la chiama l’aula continuerà quindi a votare fino alle 24:00 per esaminare i 244 ore del giorno presenti al testo La seduta di prendere a poi dalle 9:00 di domani ieri caos Montecitorio con l’intervento dei commessi per evitare la rissa del oggi in piazza con te intanto non esclude un rimpasto gennaio è un tagliando per il contratto Movimento 5 Stelle Lega Tre turisti una guida sono morti ieri in Egitto per una bomba esplosa mentre passava un bus agizza vicino alle Piramidi numero di feriti restare uniti contro il terrorismo chiede Moavero oggi a Mosca vertice bilaterale 3 ministri della difesa degli Esteri di Russia e Turchia per discutere della situazione in Siria migranti finita l’Odissea della Open Arms approdata in Spagna110 a bordo dopo una settimana in mare via libera delle Consiglio dei Ministri alle dichiarazioni di Stato d’emergenza per 12 mesi per le zone colpite dal terremoto in provincia di Catania stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso nuovo fascicolo di indagine per la tragedia di Rigopiano 7 avvisi di garanzia per frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della prefettura di Pescara compreso l’ex prefetto proprio un diciassettenne morto ieri sera dopo essere stato investito da un’auto pirata a Sovicille in e provincia di Siena il giovane camminava sul ciglio della Provinciale 73 in un punto scarsamente illuminato diciassettenne sospettato di aver usato lo spray urticante che scatenò la fuga in massa dalla discoteca di Corinaldo in cui morirono sei persone non era presente nel locale e non ci è andato secondo i suoi legali è morto a 79 anni Amos Oz uno degli scrittori israeliani più celebri tradotti al mondo era malato di cancro appassionato gigante della letteratura consideravano imperativo morale cercare di mettersi nei panni dellala spinta il dialogo è la tolleranza ma anche ad arrabbiarsi quando necessario attraversato tutta la sua vita e le sue opere lo sport oggi in campo la diciannovesima giornata di Serie A di calcio l’ultima dell’anno e del girone d’andata alle 12:30 subito la Juventus che ospita la Sampdoria alle 15:00 si gioca Empoli Inter Lazio Torino Parma Roma Chievo Frosinone Sassuolo Atalanta Udinese Cagliari Alle 18:00 c’è il Napoli Bologna alle 20:30 si chiude con Milan Spal domani la serie B Salvini contro la chiusura degli stadi dopo i fatti di Milano è una risposta sbagliata che condanna i tifosi veri ha detto e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

