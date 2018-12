Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Scarano inizio alle 17:00 le dichiarazioni di voto sulla fiducia che il governo a posto sulla manovra la chiamata sulla fiducia avrà inizio alle 18:30 ai capigruppo di Montecitorio hanno deciso che dopo il voto sulla fiducia al oula continuerà a votare fino alle 24:00 per esaminare 244 ordini del giorno presentati sul testo La seduta riprenderà poi dalle 9:00 di domani ieri caos a Montecitorio con l’intervento dei commessi per evitare la rissa Gemma Oggi in piazza. intanto non escludo rimpasto a gennaio è un tagliando per il contratto 5 Stelle lega 9 persone sono rimaste ferite nella notte a Torino Nello scontro tra un autobus della linea 10 giallo il cosiddetto bus della Movida e un’auto è accaduto Invia KikCasa della Salute angolo via Boccardo nel quartiere Borgo Vittoria è più grave il conducente dell’auto cittadino iracheno ricoverato in prognosi riservata al CTO soltanto ferite lievi Invece per i passeggeri del bus secondo la ricostruzione della Polizia Municipale l’auto con targa inglese e guida a destra non avrebbe dato la precedenza al bus finito Dopo lo scontro contro le vetrine di alcuni negozi una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata al largo delle Filippine ed è stata emessa un allerta Tsunami Secondo i dati del servizio geologico statunitense lo scorso è venuta alle 11:39 ora locale le 4:39 d’Italia e avuto ipocentro a circa 50 km di profondità epicentro 100 km a sud-est della grande isola filippina meridionale di mindanao il centro di allerta Tsunami del Pacifico per te che c’è la possibilità che onde anomale possano crearsi raggiungere le cose fino a 300 km dall’epicentro del sistema il governo del Canada per me che non insegnacanadese detenuta in Cina per un problema con il suo permesso di lavoro è stata rilasciata Sarà mica ajvar era stata arrestata all’inizio di questo mese per questioni relative al suo lavoro di insegnante dopo gli arresti di altri due canadesi accusati di mettere a rischio la sicurezza nazionale cinese le misure restrittive decisa dalla Cina nei confronti di cittadini canadesi hanno fatto seguito all’arresto da parte del Canada di meglio guangzhou alta dirigente della società tecnologica cinese Huawei sia il governo canadese che quello cinese hanno affermato che il caso differisce da quelli dispari ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

