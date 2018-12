Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Curati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli spintoni e stamani proposte tifoseria nell’area Chianti della 1 a Firenze secondo quanto spiegato della polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman è lanciato anche WhatsApp che è rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi Granata diretti a Roma per la partita con la Lazio totalmente estranee alla rissa nel conferito i busta degli ultra coinvolti si sono allontanati quello dei Bolognesi intercettato dalla Polstrada in A1 nell’aretino Indaga la Digos cominciamo col tenere in galera Questi deficienti che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano un vero tifoso non lanciata fine usa coltelli tolleranza zero lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito al rispetto nei lanci di sassi sulla uno la Russiarespinto la richiesta di Berlino e Parigi di liberare 24 marinaio clinica Turati a fine novembre Dopo uno scontro Marittima al largo della Crimea in un comunicato il Ministero degli Esteri Russo definito inaccettabile la richiesta avanzata nuovamente ieri dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron lo dico da Presidente del Parlamento Europeo non possiamo non riconfermare la centralità del Parlamento in ogni sistema Democratico Mentre il governo fa l’opposto di quel che sostiene tu Parlamento così il vicepresidente di Forza Italia Antonio tajani conferenza stampa alla camera sulla manovra questo governo non eletto dai cittadini ma frutto di un accordo tra due forze che si erano presentate divise alle elezioni aggiunto la manovra Aumenta le tasse colpisce i cittadini più deboli risultati economici disastrosi arriveranno aumenteranno IVA e disoccupazione il reddito di cittadinanza sarà pagato dal nord e andrà a meno persone di quanto promesso il sud non avrà nulla Militae simpatizzanti hanno intonato Bella ciao al sit-in del PD davanti a Montecitorio contro il forse non ti è il modo in cui si avvia ad approvazione la manovra economica presenti alcune decine di persone che espongono cartelli come Di Maio 5 Stelle ciarlatani Delon è stato tra i 5 paesi più pessimisti al mondo quanto ha previsioni per il futuro Cioè per il 2019 l’Italia agli italiani che hanno risposto di aspettarci un anno peggiore sono al terzo posto globale con meno 40 % preceduti da Giordania e Libano eseguiti da Corea del Sud Hong Kong emerge dai risultati della 42esima edizione del sondaggio mondiale di fine anno sulle previsioni le aspettative le speranze dei cittadini 55 pezzi di tutto il mondo realizzato dagli altri International è il più grande network mondiale di istituti di ricerca indipendenti di cui doccia e partner per l’Italia è socio fondatore responsabile della campionatura a sorpresa le previsioni di un milione 2019 sono in crescita per la maggior parte dellesono state nel continente africano tipicamente ottimista ed è tutto dalla redazione appuntamento ai nuovi aggiornamenti

