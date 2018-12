Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stata strangolata Maria Magdalena la tua tesina di 54 anni trovata giovedì sera morta nel suo appartamento a San Giorgio di Brunico lo ha stabilito l’autopsia effettuata in mattinata dal dottor Dario Raniero dell’università di Verona Su ordine della procura di Bolzano si tratta quindi del quinto femminicidio in Alto Adige nel 2018 il consulente si legge in una nota della procura è arrivato alla conclusione che l’ecchimosi presenti sull’occhio destro sono compatibili con un trauma accidentale e sono quindi da ricondurre a una lesione etero inferta anche l’ecchimosi a livello della nuca sono riconducibili a dei traumi da corpo contundente la causa della morte prosegue la nota è da attribuire ad una si stia meccanica da strangolamento ritenuta incompatibile congesto autolesionista Russia e Turchia hanno raggiunto un’intesa di coordinamento tra i loro rappresentanti militari in Siria dopo il ritiro delle truppe statunitensi lo riferisce il capo della diplomazia russa Sergei lavrov dopo l’incontro moschea dei ministri degli Esteri e della difesa di Russia Turchia abbiamo svolto una riunione molto utile ha detto la prof della nostra squadra interministeriale incidentali della Difesa e dirigente dei servizi segreti e chiusura dell’osservatorio sulla torino-lione assolutamente coerente lo sostiene la sindaca Chiara appendino ricordando che il capoluogo piemontese è uscito dall’organismo due anni fa perché non lo ritenevamo utile sulla torino-lione quindi il governo giallo-verde sta rispettando quanto ho detto sostiene la prima cittadina convinta che si aggiusta l’intenzione del premier Conte di visitare il cantiere è morto il 28 dicembre nella sua casa di Roma all’età di 84 anni dopo una lunga malattia Iaia fiastri commediografosceneggiatrice né da notizia il figlio Jacopo nata a Roma nel 1934 Iaia fiastri iniziato la sua carriera scrivendo per il cinema collaborando con Pasquale festa campanile Dino Risi ma è soprattutto nel teatro che ha lasciato il segno nel trentennale sodalizio con garinei Giovannini con cui ha firmato alcune tra le più celebri commedie musicali da Aggiungi un posto a tavola ad Alleluja brava gente a taxi a due piazze militanti e simpatizzanti hanno intonato Bella ciao City del PD davanti a Montecitorio contro i contenuti e il modo in cui si avvia ad approvazione la manovra economica dovete tornare nelle strade quasi grida una donna lexar premier Paolo Gentiloni ripudiamo lo scontro fisico in aula ma siamo nervosi perché alcuni nella maggioranza pensano che il consenso dei cittadini è una dittatura della maggioranza lo ha detto Il deputato PD Emanuele Fiano a.davanti alla camera e al lavoro ogni giorno per restituire a L’Aquila il teatro comunale entro il 2020 con alcune migliorie riscoperte e una maggiore sicurezza sismica e questo è uno dei Cantieri attivi la più grande cantiere d’Europa Chi è l’aquila che si avvicina al decennale del terremoto del 2009 È tempo di bilanci Quindi è del tutto grazie per averci seguito dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

