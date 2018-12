Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sintonia pugni stamani tra opposte tifoserie nell’area Chianti della una Firenze secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano sui due pullman lasciato anche un salto si è rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi Granata diretti a Roma per la partita con la Lazio totalmente estranee alla rissa nessun ferito e busta degli ultra coinvolti ci sono poi allontanati quello dei Bolognesi interpretato dalla Polstrada in A1 nell’aretino Indaga la vita è morto il 28 dicembre nella sua casa di Roma all’età di 84 anni dopo una lunga malattia Iaia fiastri commediografo e sceneggiatrice né da notizia il figlio Jacopo nata a Roma nel 1934 ha iniziato la sua carriera scrivendo per il cinema collaborando con Pasqualecampanile Dino Risi ma è soprattutto nel teatro che ha lasciato il segno nel trentennale sodalizio Fornai garinei Giovannini con cui ha firmato alcune tra le più celebri commedie musicali da Aggiungi un posto a tavola da Alleluja brava gente a taxi a due piazze una manifestazione nottata in corso nelle campagne di Melendugno dove gli attivisti hanno tentato di rallentare l’accesso alla Masseria del capitano dei camion della multinazionale che sta realizzando L’approdo del gasdotto i manifestanti in alcuni casi si sono seduti lungo la strada rallentando il passaggio dei mezzi pesanti uno di loro che stava impedendo del tutto il passaggio di un camion è stato condotto in questura per accertamenti da agenti di una volante militanti e simpatizzanti hanno intonato Bella ciao al sit-in del PD davanti a Montecitorio contro i contenuti è il modo in cui si avvia ad approvazione la manovra economica presenti alcune decine di persone che espongono cartelli come Di Maio 5 Stelle ciarlatani dell’onestà è tutto per oraGrazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa