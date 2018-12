Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 29 dicembre spintoni e pugni e tra ultra nell’aria Chianti della una Firenze coinvolti supporto e Venturina del Bologna che viaggiavano sulle pullman mangiato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi Granata totalmente estranee la vita nessun perito teniamo in galera Questi deficienti che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché Campano commenta Matteo Salvini attesi nel primo pomeriggio nel carcere di San Vittore gli interrogatori per la convalida dell’arresto dei tifosi interisti fermati per gli scontri prima di Inter Napoli nel quale è morto l’ultra del Varese Daniele Belardinelli gli esteri 42 litri sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza egiziane durante una serie di incursioni nei governatorati nel nord del Sinai dove viene una bomba è esplosa al passaggio di un pullman turistico alle Piramidi tu ci danno 4 persone va comunicato il Ministero dell’Interno precisando di aver avuto informazioni da un gruppo terroristico che stava pianetieffettuare una serie di attacchi contro le istituzioni statali L’industria del turismo le forze armate la polizia e le chiese nelle Filippine perché una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata al largo delle isole ed è stata anche una letta Tsunami Secondo i dati del servizio geologico statunitense La sosta è avvenuta alle 11:39 ora locale le 4:39 questa notte in Italia Ti avuto ipocentro circa 50 km di profondità il centro allerta Tsunami del Pacifico pallino avvertito che forse c’era la possibilità di onde anomale allerta che poi sarebbe rientrata e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

