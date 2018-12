Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno prezzo finale la camera sulla manovra tra circa mezz’ora inizierà la chiamata per il voto di fiducia al via libera finale previsto per domani il PD in piazza Montecitorio dopo le proteste di ieri in aula i militanti da mi hanno intonato un bella Ciao ho chiesto qui dal Partito da qui ad un anno di mobilitazione annunciato il capogruppo alla Camera Graziano Delrio anche Forza Italia attacca la manovra con un deficit 2020 già ora programmata al 1,8% del PIL alle clausole di salvaguardia aumentati fino a 23 miliardi dice Brunetta dire che saranno disattivate significa garantire che saranno aumentate altri intoppi Questo è il vicolo cieco in cui ci ha condotto il governo concludi Brunetta e smentisce l’ipotesi di un patto di governo il leader della Lega Matteo Salvini Infatti sottolinea il fatto.it surreale totalmente false Squadra che vince non si cambia e siamo il governo con più Alto indice di fiducia dei cittadini in Europa intermediari e mezza dopo le parole di ieri del premier Giuseppecon te durante la conferenza stampa di fine anno con te non aveva escluso modifiche alla compagine di governo così come un tagliando a contratto del governo giallo-verde andiamo a Torino non rinnovare l’osservatorio sulla terra è stata una decisione assolutamente coerente sostenuto la sindaca Chiara appendino la città ha ricordato la prima cittadina è uscita dallo servatorio due anni fa perché non lo ritenevamo utile molto prima di queste dinamiche politiche quindi ribadisce per noi assolutamente coerente chiuso nuova manifestazione intanto No Tap nelle campagne in Puglia dove gli attivisti hanno tentato di rallentare l’accesso alla Masseria del capitano dei camion della multinazionale che sta realizzando L’approdo del gasdotto una manifestante stato portato in questura per accertamenti e tutto grazie per averci seguito nemmeno se tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa