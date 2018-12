Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i tifosi del Napoli pronti ad una nuova manifestazione di solidarietà koulibaly dopo i cori razzisti di Milano prima del match con il Bologna sono state distribuite 10.000 maschere con il volto del difensore Come già nel 2016 dopo un’analoga aggressione razzista da tifosi della Lazio all’iniziativa non partecipano le curve che condividono il lutto degli Ultras per Belardinelli per il tifoso interista manifestazione a Ponte Milvio di supporter laziali un’altra non muore mai lo slogan parla intanto la madre del 39enne di Varese su Facebook che veglia morto da un giorno nessuno può avere idea di cosa posso provare e indescrivibile Vi prego basta Daniele deve riposare in pace per Quinto nei pugni tra ultra nell’aria Chianti della 1 a Firenze coinvolti i supporter del Torino del Bologna si vedevano su due pullman lanciato anche usato è rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi Granata totalmente estranei alla vista penso Un ferito Fortwolatamente teniamo in galera Questi deficienti che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché Campano il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini a te Ed intanto nel carcere di San Vittore gli interrogatori per la convalida dell’arresto dei tifosi interisti fermati per gli scontri prima di Inter Napoli nel quale è morto ultras del Varese Belardinelli Ancona cronaca in chiusura avrebbe abusato per anni delle due figlie minori e la sua compagna per questo la polizia arrestato un imprenditore 50enne barese con l’accusa di violenza sessuale corruzione di minorenne continuate aggravata secondo quanto accertato dagli investigatori l’uomo abusava della ragazzina più piccola di notte mentre nella sua stanza dormire anche la figlia più grande ha raccontato degli abusi subiti dall’uomo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa