Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno allarme dell’anci sugli effetti della manovra era finito il periodo dei tagli e ci aspettavamo che ci restituissero 560 milioni che non sono arrivati per questo alcuni sindaci dovranno aumentare le tasse altri dovranno tagliare i servizi dice il sindaco di Bari Antonio De Caro Presidente dell’Associazione dei sindaci alla camera Intanto io rush finale sulla legge di bilancio domani il via libera finale film del PD al suono di Bella ciao in piazza Montecitorio da qui un anno di mobilitazione annunciato il capogruppo del Rio intanto Salvini smentisce l’ipotesi di rimpasto come surreale totalmente false una squadra che vince non si cambia dice i cittadini sono con noi gli ha detto che hanno raggiunto L’intesa di coordinamento tra i loro rappresentanti militari in Siria dopo il ritiro delle truppe americane e tu riferisce il capo della diplomazia russa labbro dopo l’incontro a Mosca dei ministri degli Esteri della difesa di Russia e Turchia abbiamo zoouna riunione molto utile della nostra squadra interministeriale finisci degli altri della vite vite dirigenti dei servizi ha detto labbro andiamo in Egitto 40 terroristi sono stati uccisi in uno sconto a poco con le forze di sicurezza durante una serie di incursioni nei governatorati del Nord Sinai svegliare una bomba esplosa il passaggio di un pullman turistico alle Piramidi uccidendo 4 persone lo ha comunicato il Ministero dell’Interno precisando di aver avuto informazioni su un gruppo terroristico che stavate litigando di effettuare una serata contro le istituzioni statali industria del turismo le forze armate la pulizia e le chiese di chiusura una notizia di sci magica doppietta per azzurro Dominik Paris che dopo il successo di Chiari in discesa ha vinto anche il super g di Coppa del Mondo di Bormio ultima gara mattina del 2018 niente da fare per christof innerhofer che ieri era arrivato secondo dietro Paris subito fuori e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa