Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nel 2020 una delle prime cose da inserire nella nuova agenda di governo dovrà essere la revoca delle concessioni ad autostrade con l’affidamento ad Anna e il conseguente abbassamento di pedaggi autostradali di libero del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio oppure un post su Facebook insiste sulla polemica che sta chiedendo attenzioni anche all’interno dell’esecutivo le famiglie delle vittime del Ponte Morandi aspettano una risposta aggiungi che non Gliela daremo non solo a loro ma a tutto il paese a gennaio il governo affronta il nodo della modifica delle regole previste dalla norma sulle concessioni inserita nel decreto milleproroghe approvato il 21 dicembre con la formula Salvo Intanto i contatti tra Ministero dei Trasporti concessionari vanno avanti con Autostrade per l’Italia che ha prorogato lo stop all’aumento dei pedaggi sui prossimi passi governo è diviso Di Maio spinge per la revoca e verdiconsiglio Giuseppe Conte Ministro dei Trasporti Paola de Micheli fregano Cambiamo argomento l’ultimo weekend dell’anno quello del 28-29 dicembre di Viber all’Italia in due cieli prevalentemente soleggiato Al nord nubi rovesci al sud sia per la giornata di sabato che per quella di domenica le temperature registreranno una complessiva diminuzione con massime che si aspetteranno a seconda della zona tra i 6 Ei 15 gradi al centro azzurro e saranno possibili anche nevicate a bassa quota soffieranno venti moderati Ma ti tratto generalmente mossi creano le tariffe dell’Elettricità aumentano di poco quelle del gas l’annuncio l’autorità per l’energia il forte calo del fabbisogno degli oneri Generali contenimento delle tariffe regolate dirette le basse quotazioni delle materie prime dei mercati all’ingrosso portano per il primo trimestre 2020 è una riduzione del 5,4% per l’elettricità è un leggero aggiustamento per il gatto più del 8% per la famiglia tipo di tutela secondo Authority nei dodici mesi da aprile 2019 marzo 2020 il risparmio complessivo per una famiglia tipo è di circa€25 andiamo al cinema Checco Zalone torna dal primo gennaio 2020 con Tolo Tolo si tratta del quinto film che vede il comico pugliese come protagonista ma per Luca me queste vero nome di Zalone è la prima volta alla regia ero da solo sul tetto e racconta drone Ci sono stati momenti belli e momenti veramente duri in cui non dormivo la notte la sceneggiatura è condivisa con Paolo Virzì nella pellicola prodotta da Pietro Valsecchi distribuito in 1200 copie da medusa si parla di altri che migrazione Italia politici improvvisati e fascismo in chiusura andiamo in Iraq una contractor civile statunitense è rimasto ucciso nell’attacco Corradi a una base militare a kirkuk dove sono ospitate truppe americane lo riferiscono anonime fonti ufficiali americane dall’agenzia Reuters citato da alarabiya diversi militari sono rimasti leggermente feriti nell’attacco alla base chiamata kv aggiunto la fonte E questa era l’ultima notiziaBuon proseguimento appuntamento a più tardi

