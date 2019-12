Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio 5 persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave durante l’attacco con un Machete nell’abitazione di un rabbino di una cittadina a circa 50 km da New York l’autore un afroamericano secondo i media è stato arrestato l’episodio si inserisce in una serie di attacchi antisemiti che si sono verificati negli ultimi giorni nella Grande Mela incidenti che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di polizia nell’area di Brooklyn è quella più colpita una spregevole codardo ha commentato il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo due ministri al posto di fioramonti scuole ricerca di nuovo separati dopo 11 anni per Lucia Azzolini del MoVimento 5 Stelle è Gaetano Manfredi presidente dei rettori indicato dal PDl’annuncio di Conte nella conferenza stampa di fine anno né un governo terne un nuovo partito nel nuovi gruppi per sostenerlo dice il presidente del consiglio che cerca invece il rilancio la maggioranza che c’è Finora abbiamo corso i 100 metri da gennaio ci aspetta una maratona di 3 anni Serve quindi un’agenda fino al 2023 riforma del fisco della Giustizia modifica dei decreti sicurezza revoca delle concessioni niente fra Tax ho rimodulazione delle aliquote IVA nuove misure anti evasione per pagare meno tasse scontro con l’ex Ministro dell’Interno Salvini migranti nella cronaca tre morti una donna una bimba di 7 anni un bambino e due feriti sotto una valanga che si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige la massa di neve ha colpito un fronte ampio oltre 150 m diversi sciatori il bambino era stato rianimato sul posto è portato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trentoda uno dei due elicotteri arrivati per i soccorsi le vittime sono tutte di nazionalità tedesca è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa