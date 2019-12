Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio 5 persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave durante un attacco con un Machete nell’abitazione di un rabbino di Mansi una cittadina a circa 50 km da New York l’autore un afroamericano secondo i media è stato arrestato l’episodio si inserisce in una serie di attacchi antisemiti che si sono verificati negli ultimi giorni nella Grande Mela incidenti che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di polizia nell’area di Brooklyn è quella più colpita una spregevole codardo ha commentato il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo sconvolto e oltraggiato si dice il capo dello Stato israeliano per dribbling è appena approdata nel porto di Pozzallo la nave Alan kurdicon 32 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo sulla banchina la macchina dell’ accoglienza in moto la decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata ieri dal Viminale per la presenza a bordo di persone in condizioni di vulnerabilità parliamo di scuola adesso i dirigenti scolastici nell’ultima mobilizzazione di ottobre hanno chiesto rassicurazioni In tema sicurezza Mancano però passi in avanti effettivi ci sono scuole che non hanno l’agibilità ci sono scuole che non sono a norma i presidi tuttavia non hanno potere di spesa per portare avanti interventi necessari non sono proprio perle di immobili possono soltanto ridurre i rischi ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico di udir studi ha visto Chiaramente come ci siano perché avanti avanti rispetto a quella mobilitazione spontanea dei presidi alla fine di ottobre a Roma preside che ogni giorno rischiano più di 100 denuncedelle scuole che non sono a norma per dire pure che non hanno certificato di agibilità la colpa non è loro ma loro hanno il potere di spesa non sono degli immobili e non sono responsabile di quello che avviene Al di là del cercare ogni giorno di ridurre i rischi nella valutazione dei documenti che si fanno A questo proposito vuol dire messaggi spedizione per vedere se il DVR nella scuola rispetta almeno il minimo che ci richiede la normativa è dall’altra parte però anche tutta la storia non si può cantare come Vittorio il fatto di ottenere la promessa di applicata dei tavoli politici a determinare il fumo negli anni successivi quando è da 9 anni che il suono da cui si paga la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici cercare accessorio è stato ridotto o visibilmente più di un terzo nessunpossibilità di accordo positivo si può riscontrare per la determinazione del salario accessorio per quanto riguarda la sicurezza Infine si può accettare per quanto riguarda la mobilità straordinario Speriamo una cosa che ti rispettano procedura nazionale di assunzione ci vuole anche una procedura che voleva circolare trasferimenti dei presidi assume la cronaca la procura di Bolzano aperto un fascicolo sulle distacco di una valanga ieri in Val Senales che ha ucciso una donna e due bambine provenienti dalla Germania sono già stati acquisiti foto e video del pendio in una prima fase dell’inchiesta dovrà essere stabilito se si è trattato di un distacco spontaneo e che in questo caso se essere in qualche modo prevedibile pure se la valanga è stata provocata da altri sciatori durante un fuori pista nelle prossime ore la procura di Bolzano nominerà un perito la valanga ha colpito un fronte di 150 metri e diversi sciatori è tutto dalla redazione Vi auguro una buon

