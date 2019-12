Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 9 dicembre in studio Giuliano Ferrigno è approdata nel porto di Pozzallo oggi la nave Alan kurdi Dove ngt hai controllato Dei migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo tu la banchina le operazioni di sbarco la decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata assunta ieri dal Viminale per la presenza a bordo di persone in condizione di vulnerabilità Andiamo a New York perché 5 persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave durante un attacco con un Machete e l’abitazione di un rabbino in una cittadina a circa 50 km da New York autore un afroamericano secondo i media è stato arrestato l’episodio si inserisce negli attacchi antisemiti che si sono verificati negli ultimi giorni a New York incidenti che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di polizia nell’area di Brooklyn quella più colpita un altro spregevole il codardoil governatore dello Stato Andrew Cuomo con Walter oltraggiato ti dice il capo dello Stato israeliano in Italia la procura di Bolzano aperto un fascicolo sul distacco di una valanga ieri che ha ucciso una donna due bambine provenienti dalla Germania come apprende l’ANSA da fonti investigative sono già stati acquisiti foto e video del pendio in una prima fase dell’inchiesta dovrà essere stabilito se si è trattato di un distacco spontaneo in questo senso era in qualche modo prevedibile oppure se la valanga è stata provocata da altri sciatori durante un fuoripista nelle prossime ore la procura di Bolzano non era un perito Falanga ha colpito un fronte di 150 diversi sciatori Intanto oggi un’altra valanga in Trentino Alto Adige un morto sulle Dolomiti del Brenta è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

