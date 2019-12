Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in via Giuliano Ferrigno due ministri alla posta di fioramonti scuole ricerca di nuovo separati dopo 11 anni l’annuncio di Contri la conferenza stampa di fine anno non è un governo termine un nuovo partito nei nuovi gruppi per me lo dice con te che cerca invece rilancio della maggioranza che c’è Finora abbiamo corso di 100 metri da gennaio ci aspetta una maratona di 3 anni le parole del premier Tranqui un’agenda fino al 2023 riforma della Giustizia modifica dei decreti sicurezza revoca delle concessioni fa niente flat Tax o rimodulazione delle aliquote IVA invece nuove misure antievasione per pagare meno tasse scontro Salvini sui migranti insidioso come interpreta la sua leadership con slabbrature strappi istituzionali le parole ricordi la cronaca guerra di testimoni per la ricostruzione della dinamica degliniente di Corso Francia a Roma che nella notte del 22 dicembre ha provocato la morte di Gaia e Camilla sono sbucati dal nulla impossibile vederle dici al Messaggero un amico di Pietro genovese il ventenne la guida dell’auto che ha investito le ragazze andava troppo veloce secondo altre testimonianze genitori di Camila Intanto hanno nominato un perito nell’ambito di indagini difensive per una ricostruzione scientifica dell’incidente di essere almeno 17 poliziotti afghani sono morti La notte scorsa in seguito ad un attacco dei talebani contro un posto di guardia nella provincia settentrionale il secondo i talebani le vittime sarebbero 21 agenti locali mentre il portavoce della polizia ha detto all’ansa che hanno perso la vita 17 poliziotti altri quattro sono rimaste ferite nell’attacco segue quello di ieri continuava un posto in cui sono morti 10 soldati dell’esercito afghano in chiusura l’ultima notizia esattamente tre mesi dopo le elezioni in Austria la scorsa notte è stato raggiunto l’accordo di massima per Partito Popolare Verdi il partito ecologista Infatti convocato per il 4 gennaio l’assemblea il cui voto Secondo lo Statuto di partito è vincolante per l’entratasostitutivo il giuramento secondo la stampa austriaca potrebbe venire il 7 gennaio gli ostacoli più grandi sono stati superati conferma Sebastian kurz e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa