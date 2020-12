Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono giù il regno terremoto di magnitudo 6.0 4 registrato oggi in Croazia avvertito anche in Italia Lungo La Costa Adriatica da Trieste all’abruzzo secondo le prime Stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa si è sentita anche nel Ravennate a nord di Napoli gravi danni in Croazia edifici crollati interrotta elettricità e telefoniche faccine un carico di 450000 dosi è bloccato in Belgio per il maltempo dritta così almeno un giorno l’arrivo in Italia del vaccino anti covid e della fai mentre continua a far discutere l’ordine di 30 milioni di dosi da parte della Germania all’addio al di fuori delle contratto siglato con l’Unione Europea è proprio in Germania che ha già vaccinato 42000 persone è scoperto che la variante inglese del virus era presente già da novembre intanto nel mondo ci sonodi 4,6 milioni di individui la metà negli Stati Uniti il paese con più vaccinati rispetto al numero di abitanti e Israele 5,7 dosi ogni 100 Tirana comincia a sperimentare un suo vacci ho visto che per i dazi imposti dagli Stati Uniti non si può comprare uno all’estero potrebbero 10.000 le dosi acquistate alla faiser dal Vaticano l’economia Profondo Rosso nei dati Istat sul movimento artistico In italia nei primi trimestri del 2020 calano del 68,6% le presenze di turisti stranieri erano 190 milioni nel 2019 molto danneggiate le grandi città d’arte che registrato un crollo del 73,2% delle presenze mentre nel 2019 erano stati circa un quinto delle presenze totali uniscono drasticamente i viaggi degli italiani per motivi di lavoro meno 5 % che misura minore ma comunque ampia Quelli per le vacanze meno 23 % meno della metà il 46% le presenze nelle strutture alberghiere il ministro dello Sport Vincenzo Spadaforafarmaci nare tutti gli atleti che dovranno andare alle prossime Olimpiadi penso sia possibile se pur con alcune limitazioni di aprire dice palestre piscine centri di danza entro la fine di gennaio intanto 8585 conta de445 le vittime del covid-19 stati 68681 con un cazzo di positività del 12,5 % rispetto a 14,8 di domenica è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa