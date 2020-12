Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno fine apertura ancora il terremoto di magnitudo 6.0 4 registrato oggi in Croazia avvertito in Italia a lungo la costa Adriatica da Trieste all’abruzzo la scossa si è sentita anche in Ravenna nord di Napoli gravi danni nell’area del sisma edifici crollati per cui un asilo tunica vittima accertata finora è una ragazzina di 12 anni interrotta elettricità e linee telefoniche chiusa per precauzione la centrale nucleare in Slovenia nel corso di una telefonata Tra von der leyen è il premier croato plenkovic l’Unione Europea offerta aiuti delle scorte di circa 470 mila dosi del vaccino Fazer rallentato delle forti nevicate è previsto questa notte a bordo di te ieri che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del paese Tra cui quelli di Milano e Roma la compagnia tedesca che li trasportanodistribuire le dosi nei primi 203 siti di somministrazione nelle regioni improbabile che lei ma riesca a dare il via libera al vaccino astrazeneca Oxford a gennaio secondo il vicedirettore esecutivo in un’intervista ad un quotidiano belga non hanno ancora fatto domanda e servono altri dati sulla qualità del vaccino l’economia Profondo Rosso nei dati Istat sul movimento turistico In italia nei primi tre trimestri del 2020 calano del 78,6% le presenze di turisti stranieri erano 190 milioni nel 2019 molto danneggiate le grandi città d’arte che registrano un calo del 73,2% delle presenze mentre nel 2019 erano stati circa un quinto delle presenze totali escono drasticamente i viaggi degli italiani per motivi di lavoro meno 59 % in misura minore ma comunque ampia quelli per vacanze meno 23 % meno della metà di 46% le presenze nelle strutture alberghiere in chiusura lutto nel mondo della moda a Dire a Pierre Cardin lo stilista italiano nato a Sant’Andrea frazione di un comunedi Treviso in Veneto ma cresciuto in Francia paese dove mossi i primi passi nella moda e crebbe fino a diventare uno tra i più importanti stilisti della seconda metà del 900 un gigante della moda del design morto oggi a 98 anni è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa