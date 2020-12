Ultime Notizie Roma del 29-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio le scorte del vaccino covid-19 470000 dosi di vaccino Fighters arriveranno in Italia Questa notte a bordo di 6 aerei che atterreranno in altrettanti aeroporti del paese La compagnia tedesca che trasporta distribuirà le dosi nei primi 203 siti delle regioni in slitta l’ok al siero astrazeneca improbabile che si riesca a dare il via libera gennaio secondo il vicedirettore esecutivo noi lo vuoi Shawn non hanno ancora fatto domanda e servono altri dati sulla qualità del vaccino affermano la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annuncia che l’Unione Europea ha deciso di prendere altre 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino biontek Spider intanto gli ultimi dati parlano di 11212 nuovi casi in 24 ore 659 decessiil tasso di positività Cala al 8:07 % oltre 128 mila i tamponi effettuati a livello nazionale vaccino ai detenuti insieme al personale dell’Istituto Filippo era in carcere ci sono Oltre 4000 over 60 è la proposta del garante dei detenuti un terremoto di magnitudo 6.0 4 si è registrato in Croazia il centro di Pet Cinzia epicentro del sisma una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria sarebbe stato distrutto tra gli edifici crollati in ospedale a un asilo dove sarebbe morto un bambino il Sisma avvertito anche in Italia lungo tutta la Costa Adriatica dalla cittadina croata si chiedono aiuti urgenti con Vigili del Fuoco e specialisti di catastrofi mobilitatore esercito croato 300 militari verso le zone terremotate è chiusa la centrale nucleare in Slovenia tre scosse di terremoto in poco meno di due ore sono state registrate in provincia di Verona l’ultima di magnitudo 4.4 avvertita dalla popolazione AddioCardin è lo stilista italiano nato a Sant’Andrea di barbarana frazione del comune di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso in Veneto ma cresciuto in Francia paese dove mosse i primi passi la moda e crebbe fino a diventare uno tra i più importanti della seconda metà del 900 un gigante della moda e del design è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

