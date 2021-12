Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal ciclone pollo alle temperature record non registrate in estate dalle piogge intense grandinate estremi nel 2021 in Italia si sono verificati 187 km meteorologici che hanno provocato nove vittime e ingenti danni nei territori lo riferisce Legambiente precisando che sono siciliano per via Lazio campagna Veneto e Sardegna le regioni più colpite le città subire i danni maggiori sono romana voli Catania Palermo e Milano cambiamo pagina verso il cambio di tempi delle quarantenne in Italia le regioni preparano la proposta di azzerare il isolamento perché ha fatto la terza dose di vaccino e ho avuto un contatto stretto con positivo oggi 29 dicembre si riuniscono la conferenza delle regioni il comitato tecnico-scientifico poi il Consiglio dei Ministri nei vari incontri potrebbero essere discusse nuove misure restrittive dalla stretta sui contanti a scuola l’obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori una circolare delle Viminale in vita è perfetta intensificare i controlli in vista di capodanno in particolare viene Chiesto di verificare il rispetto delle i compiti divieto di feste nei locali all’aperto l’uso della Margherita la campagna vaccinale intanto prosegue nella tua giornata di martedì sono state effettuate 619000 somministrazioni come riferito dalla struttura ministeriale di Francesco figliolo l’hai messo infine eventi rischio legato alla variante occhi che non resta alto i carabinieri del Ros hanno arrestato un pakistano a zampa accusato di propaganda vista sul web il trentunenne avrebbe inoltrato via WhatsApp video e foto istigando a commettere delitti a partecipare ad associazioni con finalità di terrorismo attentati terroristici le indagini hanno documentato un rapido intenso processo di auto radicalizzazione islamica che aveva assunto connotazioni estremiste di natura salafita andiamo all’estero la polizia di Hong Kong che ha fatto irruzione nell’ufficio di un giornale on-line a favore della democrazia stai persone per cospirazione per pubblicazione silenziosa è solo l’ultimo episodio di una repressione del dissenso nelle ex colonie britanniche gli arrestati lavorano per tende news una delle giornalistiche libertari più impegnata in città e che ha chiuso i battenti subito dopo la retata ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa