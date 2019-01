Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale era dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso la seduta della giunta per le immunità del Senato chiamata a esaminare la domanda di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania nei confronti del Ministro dell’Interno Salvini sul caso della nave Diciotti durante la riunione presidente Maurizio Gasparri è svolta la sua relazione ha proposto di dare 7 giorni di tempo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini per presentare una memoria farsi ascoltare dai commissari mi sono limitata a illustrare le procedure Ha dichiarato che sparisce da sant’ivo alla Sapienza e ora valuteremo ai sensi della Costituzione se ci sono reati ministeriali se dobbiamo sorridere o meno a procedere la nostra non è un’assemblea politica io una volta ascoltati tutti da relatore farò una proposta e poi iniziano le operazioni di sbarco della voce lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del suo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe sala Si è aggiunto anche il Lussemburgo e lo ringrazio siamo con Italia 7ha detto i rifugiati e migranti che hanno tentato di raggiungere l’Europa attraverso il mar Mediterraneo nel 2018 hanno perso la vita un ritmo allarmante mentre i tagli alle operazioni di ricerca e soccorso hanno consolidato la posizione di questa rotta Marittima come la più letale al mondo Secondo l’ultimo rapporto viaggi disperati pubblicato dall’osservatorio delle Nazioni Unite 6 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo ogni giorno il presidente del Venezuela Nicolas Maduro si è detto favorevole elezioni politiche anticipate per uscire dalla crisi politica del paese lo ha detto nell’intervista Concetta l’agenzia di stampa russa Ria novosti sarebbe molto bello organizzare elezioni politiche anticipate sarebbe una buona forma di discussione politica una buona soluzione per il voto Popolare affermato il presidente socialista la cronaca ho colpito i bambini con calci pugni anche con il manico della scopa ho perso la testa Sono distrutto al cospetto del GIP del tribunale di Napoli nord il 24enne Tonysubito il padre in carcere a Poggioreale dalla notte di domenica per l’omicidio del figlio di 7 anni della compagna a mettere la propria piena responsabilità chiedendo anche alcuni dettagli di non poco conto è ancora controversi come quello del manico di scopa usato come arma verso il piccolo di 7 anni la sorellina di un anno più grande portiamo ancora pagina le autorità messicane hanno scoperto un tunnel sotto un edificio industriale a Città del Messico Che ladri di carburante hanno scavato per Bari diesel e benzina dagli oleodotti questo sistema illegale rischioso e spesso provoca fuoriuscita di carburante incendi come accaduto il 18 gennaio nello stato di hidalgo a nord di Città del Messico dove li Lancia dell’esplosione è salito al 119 vittime il 60% dei feriti non è sopravvissuto il Messico Scopro ogni anno migliaia di collegamenti legali a tutti ma raramente vengono trovati Collegati a Tunnel e raramente si trovano in aree così densamente popolate il tunnel è scoperto è lungo diversi metri è profondo ed è rinforzato da una struttura in legno per evitareda accesso a quattro le doti che portano il combustibile non vicino deposito di petrolio a tutte le condutture erano stati praticati collegamenti legali per rubare il carburante era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

